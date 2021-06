Dragonball Z - Kakarot: Spielt Trunks-The Warrior of Hope ab 11. Juni

PC XOne PS4

Schnappt euren Dragon-Ball-Radar und packt ein paar Senzu Bohnen ein! Nächsten Freitag, den 11. Juni 2021, erscheint mit Trunks - The Warrior of Hope die dritte und letzte Inhaltserweiterung für das Action-Rollenspiel Dragonball Z - Kakarot (im Test+). Der Titel erschien ursprünglich am 17. Januar 2020 und wurde bisher neben den zwei kleineren DLCs A New Power Awakens Part 1 und Part 2 auch um das Ingame-Kartenspiel Dragonball Card Warriors erweitert.

Nun folgt mit dem Trunks - The Warrior of Hope-DLC noch einmal Story-Nachschub und erzählt euch die düstere Zukunfts-Version der Dragonball Z Cyborg Saga: Nach dem Sieg über Freezer leben die Helden eine Zeit lang friedlich auf der Erde. Leider stirbt Son Goku an einem zu spät erkannten Herz-Virus. Kurz danach erscheinen mit den Cyborgs C17 und C18 zwei neue Bösewichte. Die verbliebenen Z-Kämpfer sind ihnen jedoch hoffnungslos unterlegen und Piccolo, Krillin, Yamchu, Tenshinhan und selbst Vegeta werden von den beiden Cyborgs getötet. Nur der junge Trunks und sein Kampf-Mentor Son Gohan verbleiben als Verteidiger der Erde. Werden die beiden es schaffen, die ins Chaos gestürzte Welt zu retten? Hier beginnt die Geschichte für euch in der Rolle Trunks.

Der DLC ist im Season Pass (24,99 Euro bei Steam) enthalten. Ein Einzelpreis ist noch nicht bekannt, wird aber sobald wie möglich ergänzt. Zur Einstimmung auf den DLC könnt ihr euch den offiziellen Trailer anschauen, den ihr am Ende dieser News findet.