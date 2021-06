God of War - Ragnarok auf 2022 verschoben // Vermutlich Cross-Gen

PS4 PS5

Hermen Hulst, der vor 17 Monaten die Leitung der PlayStation Studios übernommen hat, äußerte sich in einem umfangreichen Beitrag im Playstation Blog unter anderem über den nächsten God of War-Titel der Santa Monica Studios, der angeblich God of War - Ragnarok heißen wird. So wird Krato's neues Abenteuer nicht mehr wie zunächst geplant 2021 erscheinen, sondern erst nächstes Jahr veröffentlicht. Außerdem wird das Spiel wahrscheinlich neben PS5 auch auf PS4 erscheinen:

Wo es Sinn macht, einen Titel sowohl für PS4 als auch für PS5 zu entwickeln – wie bei Horizon Forbidden West, dem nächsten God of War, GT7 – werden wir es auch weiterhin in Betracht ziehen. Und wenn PS4-Besitzer eines dieser Spiel spielen möchten, können sie das. Wenn sie stattdessen lieber die PS5-Version spielen möchten, können sie auch das ohne Weiteres tun.

Auch die Santa Monica Studios meldeten sich anschließend über Twitter: