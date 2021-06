Tell me Why: Im Juni für PC und Xbox One kostenlos

PC XOne Xbox X

Zur Feier des Pride Month Juni, in dem die LGBTQIA+-Community gefeiert wird, bieten Publisher Microsoft und Entwickler Dontnod das narrative Adventure Tell me Why (im Test, Note 8.0) den ganzen Juni kostenlos an. Ihr könnt den Titel im Microsoft Store für Xbox One oder Windows 10 laden, die PC-Version könnt ihr auch auf Steam mit 100 Prozent Rabatt in den Warenkorb legen.

In Tell me Why wird die junge Frau Allison mit ihrem Transmann-Zwillingsbruder Tyler wiedervereint, nachdem Tyler Jahre im Jugendgefängnis verbrachte, weil er die Mutter der Geschwister in Notwehr umgebracht hat. Allison und Tyler entdecken nach kurzer Zeit, dass sie eine telepathische Verbindung haben und alte Erinnerungen im Raum erscheinen lassen können. Dann stolpern die beiden beim Ausräumen des Hauses ihrer Mutter über Hinweise, dass die fatale Nacht damals anders abgelaufen ist, als sie es in Erinnerung haben – also beginnen sie Ermittlungen, um die ganze Wahrheit zu erfahren.

Die Xbox-Sparte von Microsoft bietet dazu in anderen Spielen Boni im Zuge des Pride Month an: In Forza Horizon 4 könnt ihr eine besondere Lackierung für den 2017er Ford Focus RS erhalten und in Halo - The Masterchief Collection wird ein entsprechend gestaltetes Unity Nameplate angeboten.