E3 2021, Game Fest & Co.: Alle Streams, Shows & Events im Juni 2021

E3, EA Play, Guerilla Collective und Co.

Teaser Nachdem die E3 2020 ausfiel, kehrt sie nun als Digital-Messe zurück. Parallel finden andere Events statt, in der Hersteller potentiell neue Spiele ankündigen. Hier findet ihr die spannendsten Termine.

Der Sommer bricht an und die E3 2021 rückt immer näher, die vom 12. bis 15 Juni 2021 stattfinden wird. Doch nicht nur die bekannteste Spielemesse der Welt (dieses Jahr nicht in Los Angeles, sondern rein digital) verspricht im Juni ein Fülle an frischen Spieleindrücken und Neuankündigungen. Jedoch zeigen einige Publisher wie Koch Media eigene Streams im Rahmen des Summer Game Fest 2021, das parallel zur diesjährigen E3 stattfindet. Electronic Arts zeigt wiederum wie in den letzten Jahren eine unabhängige EA-Play-Präsentation, allerdings erst am 22. Juli 2021 – zuvor gibt es aber noch im Juni einen Ankündigungs-Event für Battlefield 6.

Hier bieten wir euch einen Überblick der Termine der E3 2021 und den interessantesten weiteren Event-Daten im Juni. Noch sind nicht alle Termine der Streams im Rahmen der diesjährigen E3 bekannt. Wir halten die Liste natürlich für euch auf dem neuesten Stand (alle Datums-/Zeitangaben nach MEZ).

Die Pressekonferenzen und Livestreams im Juni 2021



Datum Event 5. Juni

Samstag Guerilla Collective (Tag 1) – ab 17 Uhr 6. Juni

Sonntag 7. Juni

Montag 8. Juni

Dienstag 9. Juni

Mittwoch Battlefield 6 Reveal - 15 Uhr 10. Juni

Donnerstag Summer Game Fest: Eröffnungsshow Kickoff Live – 21 Uhr 11. Juni

Freitag Summer Game Fest: Koch Primetime Gaming Stream – 21 Uhr 12. Juni

Samstag Guerilla Collective (Tag 2) – 17 Uhr

E3 2021: Ubisoft Forward – 21 Uhr

E3 2021: Devolver Digital Show – Uhrzeit TBA

E3 2021: Präsentation Gearbox Software – Uhrzeit TBA 13. Juni

Sonntag E3 2021: Pressekonferenz Xbox und Bethesda – 19 Uhr

E3 2021: Square Enix Presents – 21:15 Uhr

E3 2021: PC Gaming Show – Uhrzeit TBA 14. Juni

Montag E3 2021: Präsentation von Take-Two Interaktive – Uhrzeit TBA

E3 2021: Präsentation von Capcom – Uhrzeit TBA 15. Juni

Dienstag E3 2021: Nintendo Direct + Treehouse Live – 18 Uhr

E3 2021: Präsentation von Bandai Namco – Uhrzeit TBA

E3 2021: E3 Awards Show – Uhrzeit TBA 16. Juni

Mittwoch Beginn Steam Next Fest – 19 Uhr 17. Juni

Donnerstag Steam Next Fest 18. Juni

Freitag Steam Next Fest 19. Juni

Samstag Steam Next Fest 20. Juni

Sonntag Steam Next Fest 21. Juni

Montag Steam Next Fest 22. Juni

Dienstag Letzter Tag des Steam Next Fest 23. Juni

Mittwoch Summer Game Fest: Sonic Symphony Orchestra – 23 Uhr

Momentan ist unklar, ob Sony ebenfalls noch im Juni 2021 eine weitere Präsentation plant. Bisher sind lediglich Gerüchte zu einer geplanten Playstation Experience Ende des Monats im Umlauf.