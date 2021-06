PM: Die dystopische mechanisierte Welt von Monobot lädt ab dem 18. Juni auf Steam zu Erkundungen ein (Cosmocover)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die dystopische mechanisierte Welt von Monobot lädt ab dem 18. Juni auf Steam zu Erkundungen ein

Columbus, New Jersey – 1. Juni 2021 – Indie-Entwickler und -Publisher Ukuza und das unabhängige Entwicklungsstudio DreamSmith Studios freuen sich, bekannt geben zu können, dass Mono – unser neuer Lieblingsroboter – am offiziellen Releasetermin von Monobot, dem 18. Juni sein Abenteuer in einem wundervollen Story-Universum beginnt.

https://www.youtube.com/watch?v=iwILKnnAexs

Über Ukuza Ukuza ist ein Spielepublisher und Entwicklungsstudio, das 2016 gestartet ist und sich darauf fokussiert, durch immersives Gameplay fantastische Geschichten und Charaktere zum Leben zu erwecken. http://ukuza.com

Über DreamSmith Studio DreamSmith Studio ist ein Entwicklungsstudio mit einer Vorliebe für Sci-Fi und Spiele. Das Studio wurde 2019 von Robert Jiang gegründet und arbeitet an seinem ersten Projekt – dem 2D-Puzzle-Plattformer Monobot. https://twitter.com/DreamSmithStud1