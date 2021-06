PM: Demnächst im Xbox Game Pass: Backbone, For Honor, Darkest Dungeon und mehr (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Ein neuer Monat voller Spiele steht an und mit ihm ein besonderes Highlight am 13. Juni: Mit dem Xbox & Bethesda Games Showcase erwartet Dich eine spannende Show mit vielen großartigen Ankündigungen und Neuigkeiten. Bis dahin hält der Xbox Game Pass eine Reihe neuer Spiele für Dich bereit.

Jetzt verfügbar – The Wild at Heart (Cloud) ID@Xbox In The Wild at Heart begibst Du Dich gemeinsam mit zwei Kindern auf die Reise durch eine verwunschene Welt, in der es vor magischen Kreaturen nur so wimmelt. Freunde Dich mit ihnen und den Wächter*innen eines wundersamen Ordens an, um die Geheimnisse des Waldes zu lüften.

3. Juni – For Honor (Cloud und Konsole) Die erbitterten Kriege im Land Heathmoor münden in nicht enden wollenden Schlachten rivalisierender Held*innen. Das überarbeitete Gameplay bietet Dir sowohl im Storymodus als auch im Multiplayer-Duell mit anderen Krieger*innen völlig neue Möglichkeiten. Nimm das Schicksal in die Hand und kämpfe für die Ehre.

8. Juni – Backbone (PC) ID@Xbox Der Waschbär-Detektiv Howard Lotor ist kein typischer Held, denn er kann kaum die Miete bezahlen. Trotzdem ist er über einen Fall gestolpert, der so gewaltig ist, dass er die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern könnte. Atemberaubende Bilder, ein stimmungsvoller Soundtrack und eine packende Story erwecken das von Tieren bewohnte Vancouver, BC zum Leben. Mach Dich an die Arbeit, Detektiv!

10. Juni – Darkest Dungeon (Cloud, Konsole and PC) ID@Xbox Darkest Dungeon ist ein rundenbasiertes Rollenspiel im Stil eines Roguelike. Rekrutiere, trainiere und führe Deine Gruppe aus Held*innen durch verwunschene Wälder, vergessene Verliese und verfallene Gruften. Neben schier übermächtigen Gefahren warten auch Stress, Hunger, Krankheiten und die immer näherkommende Dunkelheit auf Dich.

Jetzt verfügbar – Black Desert: The Great Expedition Update Setze die Segel für das große Expeditionsupdate von Black Desert. Als mutige*r Abenteurer*in kaperst Du Schiffe, findest Schätze und kämpfst in packenden Seeschlachten. Durch die Erweiterung hast Du außerdem erstmals die Möglichkeit, die Unterwasserwelten von Sycraia zu erkunden. Die versunkene Stadt birgt eine Schatzkammer von unvorstellbarem Wert, die von einem riesigen Seeungeheuer bewacht wird.

Bis 30. Juni verfügbar – Gears 5 Pride 2021 Rewards Punch Card Schließe Dich diesen Monat Microsoft und The Coalition an und unterstütze über das MS Rewards-Programm eine gemeinnützige Organisation Deiner Wahl. Indem Du eine Gears 5-basierte MS Rewards Punch Card ausfüllst, erhältst Du das Pixelated Hearts-Bannerset, das Du anschließend im Mehrspielermodus von Gears 5 verwenden kannst – das Programm ist nur in Deutschland verfügbar.

Jetzt verfügbar – Human: Fall Flat Xbox Series X|S Update and neues Wald-Level Human: Fall Flat ist jetzt auch für Xbox Series X|S verfügbar. Spiele gemeinsam mit Freund*innen auf Xbox One, Xbox Series X|S oder einem Windows PC und erkundet die Umgebung auf der Suche nach Ruhe und Entspannung im neuen Wald-Level! Aber keine Angst, da es sich um Human: Fall Flat handelt, lassen Geheimnis und Chaos nicht lange auf sich warten.

Jetzt verfügbar für Mitglieder des Xbox Game Pass für PC und Ultimate – Knockout City Season 1 Nimm am großen Brawlfest in Knockout City Season 1 teil. Auf Dich wartet eine neue Map, ein spannender Ligamodus, wöchentlich neue Crew-Verträge inklusive epischer Belohnungen, neue Spielmodi, Kosmetika und vieles mehr.

8. Juni – Minecraft: Caves and Cliffs Part I Tauche ein in den ersten Teil des Caves and Cliffs-Updates, das am 8. Juni lustige Mobs, Blöcke und andere Gegenstände mit sich bringt. Unter Wasser verbündest Du Dich mit dem Axolotl und triffst den Glüh-Tintenfisch. In höheren Ebenen musst Du Acht geben, damit Du nicht von Ziegen belästigt wirst. Indem Du Kupfer abbaust, kannst Du Strukturen errichten, die mit der Zeit altern.

Bis 8. Juni verfügbar – Minecraft Dungeons: Kostenloses Raid Captains-Update und Ingame-Event zum Jubiläum Dank des neuen kostenlosen Updates für Minecraft Dungeons nimmst Du es künftig mit den mächtigen Raid Captains auf. Indem Du sie besiegst, kannst Du den Schwierigkeitsgrad deiner Mission erhöhen, um am Ende noch wertvollere Belohnungen zu erhalten. Darüber hinaus schmeißt Minecraft Dungeons eine Party zum einjährigen Geburtstag – Du bist natürlich herzlich eingeladen! Nimm bis zum 8. Juni am Jubiläums-Event teil und verdiene dir ein Set mit Geschenken, das es in sich hat.

8. Juni – The Elder Scrolls Online: Blackwood Mitglieder des Xbox Game Pass sparen 10 Prozent. Die Pforten von Oblivion öffnen sich am 8. Juni und Du hast die Chance ein uraltes Land zu bereisen, das von dämonischen Kräften heimgesucht wird. Es warten brandneue Abenteuer, Quests, Monster und Herausforderungen auf Dich.

Jetzt verfügbar – Dirt 5: Power Your Memes Pack Sichere Dir das Xbox Series X Fridge Playgrounds Item und vier exklusive Xbox-Lackierungen.

Jetzt verfügbar – Super Animal Royale – Founder’s Edition Pack Kämpfe stilvoll für Furvival! Lade den Founder’s Edition DLC kostenlos herunter um drei neue Tierrassen und zehn weitere Kosmetika im Early Access zu erhalten.

3. Juni – Apex Legends: Knockout City Weapon Charm Mit dem neuen Dodge This Weapon Charm zeigst Du der Konkurrenz, was Du draufhast – präsentiert von EA Play. Füge ihn zu Deiner Lieblingswaffe hinzu und kämpfe um Ruhm und Reichtum.

Es ist der ideale Zeitpunkt, um sich zum ersten Mal an Quests zu versuchen, denn über mehrmaliges Einloggen in die Xbox Game Pass Mobile App verdienst Du bis zu viermal täglich Punkte. Lade die App herunter und melde Dich immer wieder an, damit Du die gesammelten Punkte später im Xbox Game Pass oder für andere Belohnungen einlösen kannst. Wirf einen Blick auf die neuen Quests im Juni, an denen Du Dich noch heute versuchen kannst.

Auch wenn sich die unten aufgeführten Spiele bald aus dem Xbox Game Pass verabschieden, hast Du noch etwas Zeit, letzte Aufgaben zu erledigen oder Dich nochmal an dem einen oder anderen Speed-Run zu versuchen! Denk daran, dass Du diese Spiele auch kaufen kannst und mit dem Xbox Game Pass dabei bis zu 20 Prozent sparst.

Das war unser Juni-Update! Denk daran, dass Du Dir noch mehr Vergünstigungen und Quests mit dem Xbox Game Pass Ultimate sichern kannst. Oh, und vergiss nicht, Deinen Popcorn-Vorrat aufzufüllen, damit Du den Xbox & Bethesda Games Showcase am 13. Juni so richtig genießen kannst.