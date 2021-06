PM: Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown jetzt digital verfügbar (Cosmocover)

PS4

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown jetzt digital verfügbar

– Das bahnbrechende 3D-Kampfspiel kehrt als PlayStation®4-Konsolenexklusivtitel zurück und ist für PlayStation Plus-Mitglieder zwei Monate lang kostenlos –

IRVINE, Kalifornien – 1. Juni 2021 – ROUND ONE! READY! GO! SEGA of America hat heute Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown weltweit als PlayStation®4-Konsolenexklusivtitel veröffentlicht, der für PlayStation Plus-Mitglieder bis zum 2. August kostenlos erhältlich ist. Der legendäre 3D-Prügler, der im Rahmen des 60-jährigen SEGA-Jubiläumsprojekts für eine neue Generation überarbeitet wurde, kehrt mit neuer Grafik, Online-Features, erweiterter Musik, zusätzlichen visuellen Effekten und vielem mehr zurück. Eine spezielle Edition von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown und dem Legendary Pack (DLC) kann auch im PlayStation Store für 29,99 € heruntergeladen werden, wobei der DLC separat für 9,99 € erhältlich ist.

Den Launchtrailer hier ansehen:

„Unsere Fans sind unglaublich leidenschaftlich und wir freuen uns riesig, dass sie Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown jetzt in die Finger bekommen“, so Seiji Aoki, Chief Producer. „Dieses Projekt wurde als ein Geschenk für unsere Community entwickelt – eine Gelegenheit, zu einer ikonischen, bahnbrechenden Serie zurückzukehren, die von so vielen geliebt wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler mit der vollständig überarbeiteten, definitiven Ausgabe eines der größten Kampfspiele aller Zeiten wieder in den Ring steigen.“

– Atemberaubende neue Grafik: Neu gestaltete Charaktermodelle und Stages, verbesserte Effekte wie Beleuchtung und Shader sowie eine komplett neue Eröffnungssequenz verbessern das visuelle Erscheinungsbild dramatisch.

– Verbessertes OnlinePlay: Spieltypen wie Turniere und Ligen, private Räume für 16 Spieler, ein neuer Zuschauermodus und ein Raum-UI sowie Kommunikationstools wie Stempel bieten Kämpfenden und Publikum mehr Online-Funktionen als je zuvor.

– Klassisches VF neu interpretiert: Steigt mit einem von 19 spielbaren Charakteren in den Ring und meistert jeden ihrer einzigartigen Kampfstile in einer Vielzahl klassischer Modi wie „Rangkampf“, „Arcade“, „Training“ und „Offline Versus“.

– Neue Benutzeroberfläche und Hintergrundmusik: Die vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche des Spiels bietet im Hauptmenü automatische Wiederholungen der Kämpfe von Top-Wettkämpfern aus aller Welt und neue Hintergrundmusik, die von langjährigen Mitgliedern des Virtua Fighter-Soundteams komponiert wurde, wurde für jede Phase des Spiels hinzugefügt.

Ebenfalls zum Start erhältlich ist das Legendary Pack (DLC), das eine große Auswahl an Anpassungsgegenständen, Kostümen, klassischen Charaktermodellen und anderen Inhalten enthält, die die Geschichte und das Vermächtnis von Virtua Fighter feiern:

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ist ab heute weltweit als digitaler Download für PlayStation 4 erhältlich.

