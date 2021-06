Kostenlos für alle: Resident Evil Village in der Stunde der Kritiker

Einer der Abo-Schnupperinhalte im Juni

Zwei Veteranen, die erste Stunde und die große Frage

Auf GamersGlobal sind die meisten Inhalte kostenfrei. Doch für viele unserer aufwändigen Formate benötigst du normalerweise ein Premium-Abo. Dazu zählen unter anderemmit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt oder die Kolumnen von Michael Hengst ( Die Hengst-Chroniken ) und Harald Fränkel ( Fränkel spielt verrückt ). Regelmäßig veröffentlichen wir eine Auswahl unserer Premium-Inhalte frei für alle, damit du dir ein Bild machen kannst, was GamersGlobal dir als Abonnent jeden Monat an zusätzlichen exklusiven Inhalten bietet.Die Stunde der Kritiker gehört zu unseren beliebtesten Formaten. Zwei erfahrene Spieler erleben jeder für sich die erste Stunde eines neuen Titels. Wir präsentieren euch die lustigsten und spannendsten Highlights aus ihren ersten 60 Minuten. Am Ende steht das Urteil der Kritiker: Ist der Auftakt eine Spielverderber oder wollen sie in ihrer Freizeit direkt weiterspielen?Oft bestreitet Jörg Langer gemeinsam mit Heinrich Lenhardt die Stunde der Kritiker. Für diese Folge hat sich Jörg aber den Veteranen Anatol Locker als Gast-Kritiker eingeladen, um den Auftakt von Capcomszu erleben. Auf der Suche nach der entführten Tochter des Protagonisten Ethan Winters stolpern sie in ein entlegenes Dorf. Werkennt, der weiß, dass sie dort keine Dorfromantik erwartet, sondern ein Kampf ums Überleben. Verjagt die erste Stunde Anatol und Jörg mit ihren Schrecken oder wollen sie unbedingt mehr von dem Schauplatz sehen?Das war noch nicht alles, hier findest du weitere Kostproben unserer exklusiven Abo-Inhalte Mit Abo-Stufe "Premium" erhältst du Zugang zu allen Abo-exklusiven Formaten. GamersGlobal lebt vor allem von Abos. Als Abonnent genießt du daher nicht nur viele Vorteile, sondern trägst wesentlich dazu bei, dass die Redaktion weiter Inhalte produzieren kann und auch die Projekte unserer engagierten Community wie die Lesetipps , die Spiele-Checks oder die DU-Galerien weiter auf GamersGlobal eine Heimat finden. Alle Vorteile und Abo-Optionen findest du auf der Abo-Infoseite