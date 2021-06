Editorial (Mai 2021)

Teaser Ihr müsst nicht bangen, hoffen, greinen / Nun darf das Mai-Edi erscheinen / Damit wird alles wieder better / Vielleicht sogar das miese Wetter / Leset nun voller Trost / Von Kaffee, Inzidenz & Toast.

Bei GamersGlobal erlebt ihr immer wieder Dinge, die nie zuvor ein Mensch erlebt hat! So leitet das Editorial bekanntermaßen immer sein jeweiliges Heft oder sonstiges Worterzeugnis ein, nie findet man es beispielsweise auf der vorletzten Seite. Dieses Mai-Edi eurer Lieblingswebsite hingegen winkt dem Wonnemonat (im Ernst?) hinterher. Sei’s drum! Neuland! Auf geht’s! Notiz an mich selbst: Die nächsten Edis wieder spätabends schreiben, wie es sich für gestandene Fachjournalisten gehört. Morgens im Kaffeeschock: interessant.Notiz an euch: Könnt ihr unten nicht weiterlesen,. Das fehlt euch aber auch sonst, glaubt mir. Und uns. Davon abgesehen macht ein Abo (ich weiß, das Wort ist so was von unmodern, also: euer freiwilliger Support) nicht nur mich reicher, sondern auch euch schöner, viriler, erfolgreicher. Euer Ruhepuls sinkt, euer weiß-ich-nicht steigt. Versprochen!Aber nun zum eigentlichen Edi.