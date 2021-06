PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während der Fahrten im HOVA wird oft die Geschichte vorangetrieben.

Zwei Monate später

Hayse nebst Begleiter Morpho ist ein neuer, spielbarer Hauptcharakter.

Run, Rania, run!

Die atmosphärische Cockpitansicht wurde bereits in Cloudpunk hinzugefügt.

Immer mal seid ihr zu Fuß auch "Indoor" unterwegs.

Fazit

Story-Adventure (DLC)

Für Anfänger bis Profis

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: City of Ghosts knüpft an die Story und die Stärken des Atmosphäre-Hits Cloudpunk an und wird so zum Pflichtkauf für Freunde des Hauptspiels.

Das atmosphärische Cyberpunk -Story-Adventure Cloudpunk (zum Spiele-Check) vom deutschen Entwickler Ion Lands hat mich vor rund einem Jahr in seinen Bann gezogen. Die Story und die glaubwürdige Cyberpunk-Welt ließen mich so schnell nicht mehr los. Beim DCP 2021 räumte Cloudpunk dann auch den Titel in der Kategorie "Beste Spielwelt und Ästhetik" ab, war sogar als bestes deutsches Spiel nominiert. Mit dem DLCsetzt Ion Lands die Geschichte um die Kurierfahrerin Rania und ihren KI-Freund Camus fort und führt neue Protagonisten ein. Eure Entscheidungen werden übernommen, die grundsätzlichen Spielmechaniken bleiben die gleichen. Ob sich die Rückkehr in die dystopische Stadt Nivalis lohnt, verrate ich euch in diesem Durchgespielt-Check.Spoilerhinweis: Kleiner Spoiler betreffend Camus, der auch im Trailer ist.Seit der ereignisreichen ersten Nacht als Fahrerin für den zwielichtigen Kurierdienst Cloudpunk sind zwei Monate vergangen. Rania fährt seit zwei Monaten begleitet von ihrem vierbeinigen Freund routiniert Standardtouren. Der Alltag scheint eingekehrt. Zu Spielstart bekommt Rania eine neue Vermittlerin und es beginnt ein kleiner Wettkampf um die beste Nachtschicht.Das erste Viertel des Spiels bietet Aufträge, die überwiegend für sich alleine stehen und tatsächlich das Gefühl von Routine vermitteln. Ihr fahrt Pakete aus oder macht die unerfreuliche Bekanntschaft mit reichen Hackern. Der berühmte HOVA-Dieb des Vorgängers möchte, dass ihr für ihn arbeitet. Er ersetzt sozusagen die Lochkarten-Sammelquest für Evelin aus dem Vorgänger. Die von ihm gefragten Items liegen jedoch nicht einfach am Wegesrand herum. In den "zu Fuß"-Abschnitten bin ich gerne in der neuen Schulterperspektive unterwegs. City of Ghosts punktet wie Cloudpunk vom Fleck weg in Sachen Atmosphäre und Erzählung(en). Nach gut zwei Stunden kommt dann die Hauptstory so richtig in Schwung.Rania wird von ihrer Vergangenheit eingeholt und hat gleich mehrere Gründe davonzulaufen: Wegen ihrer Schulden, die sie auch nach Nivalis trieben, wurde ein Assassinen-Androide auf sie angesetzt, was euch auch mindestens eine kleine Actionsequenz beschert. Die in allen Gesellschaftsschichten vertretene Geheimorganisation Corus möchte alles über die Endgame-Ereignisse in Cloudpunk erfahren um ihr Wissen auf eine Stufe zu heben. Ziel: Die Sicherung ihrer Hegemonialstellung. Und zu allem Überfluss möchte die Kurier-Konkurrenz von Curzona Rania auch noch zwangsrekrutieren. Als neuer Protagonist tritt der drogen- und glücksspielsüchtige Kriminelle Hayse in Erscheinung, von dem ihr im Vorgänger schon gehört haben könntet. Der nicht sonderlich sympathische Geselle, gleichzeitig aber auch eine tragische Figur, wird von dem gesetzestreuen CorpSec-Kadetten Morpho begleitet, der ihn am nächsten Morgen als seine erste Amtshandlung festnehmen möchte. Zwischen dem ungleichen Paar entwickeln sich spannende Dialoge und Dynamiken.Es dauert aber ein bisschen, bis ihr die erste, längere Phase mit Hayse absolviert. Das riss mich dann aber prompt aus der Spannung. Kurz nach einem Höhepunkt in der Hauptstory müsst ihr mit Hayse erstmal auch andere Aufgaben erledigen. Die sind aber nicht schlecht und bringen euch Charakter und Geschichte von Hayse näher, was ein Grundstein für die weitere Entwicklung ist. Verzichten müsst ihr auf die Vielzahl der optionalen Nebencharaktere des Hauptspiels. Dafür bleibt es nicht bei Rania und Hayse als spielbaren Protagonisten und die Handlungsstränge und Charaktere verzahnen sich im Spielverlauf immer mehr und der Wechsel der Protagonisten erfolgt häufiger. Außerdem trefft ihr zahlreiche alte Bekannte aus Cloudpunk wieder und die Geschichten des Vorgängers werden gelungen aufgegriffen. Natürlich müsst ihr immer wieder (teils harte) Entscheidungen treffen, die tatsächlich Auswirkungen haben. Die schwierigsten trefft ihr gegen Ende des Abenteuers. Und sie haben es ganz schön in sich und beeinflussen so den Gefühlszustand, in dem ihr die Credits laufen seht.City of Ghosts ist ein tolles und in Nuancen verändertes Addon mit vergleichbarer Spiellänge wie das Hauptspiel. Die Autorennen habe ich nicht ausprobiert, da ich dafür wohl die Itemaufgaben für den Meisterdieb hätte erledigen müssen. Ich habe meinen Fokus lieber auf die Hauptstory gelegt. Auch der DLC greift gesellschaftlich relevante Themen wie kapitalistische Ausbeutung oder Geschlechteridentität auf und schafft es, nur selten belehrend rüberzukommen. Der "Sinn des Lebens" und Vertrauen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle.Kleine Manöverkritik: Zu Beginn fielen mir zwei Dialogzeilen auf, die so geschrieben waren, als sei Camus noch im HOVA. Ein, zwei Nebengeschichtchen gehören in die Kategorie "Geschmacksache". Und in einer Szene hätte eine Figur eigentlich wie Comrade Bop rappen müssen, las den Text aber nur vor. Schade. Im Ergebnis punktet City of Ghosts mit seiner dichten Atmosphäre und der erneut fesselnden Geschichte nebst Handlungsoptionen. Vor allem mit den mehreren Protagonisten wagt der DLC auch etwas Neues. Das Experiment ist dank der Verknüpfung und der interessanten Perspektiven geglückt. Wenn euch Cloudpunk gefallen hat, wird euch auch City of Ghosts abholen.