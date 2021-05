PM: Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Remake einer Legende (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

auf die ihr euch freuen könnt, wenn das Spiel am 1. Juni (also morgen!) auf PlayStation Plus erscheint.

Virtua Fighter nimmt in der Geschichte von Sega einen ganz besonderen Platz ein – viele Mitglieder des Entwicklungsteams erinnern sich noch daran, wie sie das Original des 3D-Kampfspiels gespielt haben, als es vor fast 30 Jahren als Arcade-Spielautomat erschienen ist! Die strategische Tiefe, ausgeglichene Kämpfe und das realistische Martial-Arts-Gameplay haben über Jahrzehnte hinweg Maßstäbe im Genre gesetzt, und es war höchste Zeit, dass ein neues Spiel in den Ring steigt.

Diese Gelegenheit haben wir durch Segas „60th Anniversary“ endlich bekommen – ein gewaltiges Community-Projekt, das die kultigsten Spiele aus der gesamten Firmengeschichte feiert. Sega hat ein neues Team von Entwicklern zusammengestellt, teils von AM2, den ursprünglichen Schöpfern der VF-Reihe, und teils von den Ryu Ga Gotoku Studios. Das Team vereint umfangreiche Konsolenerfahrung mit großer Leidenschaft für die Serie. Beste Voraussetzungen also, um ein erstklassiges Virtua Fighter-Spiel für die neue Generation zu erschaffen.

Als wir 2019 mit der Entwicklung angefangen haben, wussten wir, dass es eine ganze Generation von Gamern gibt, die Virtua Fighter noch nie gesehen oder gespielt haben. Für uns war Virtua Fighter 5 Final Showdown aus dem Jahr 2012 der Höhepunkt der Reihe – das Ergebnis von fast zwei Jahrzehnten Feintuning und Entwicklung. Aber viele jüngere Fans hatten die Elemente, die das Spiel zu seiner Zeit perfektioniert hatte, noch nie erlebt – die flüssigen Martial-Arts-Kämpfe mit 60FPS, perfekt ausbalanciert und fest in der Realität verwurzelt. Wir wussten von Anfang an, dass wir diese Erfahrung auf modernen Konsolen nachbilden wollten.

Aber während das Gameplay von Final Showdown Maßstäbe gesetzt hat, war bei Grafik, Benutzeroberfläche, Sound und vor allem den Onlinefunktionen dringend eine Überarbeitung nötig. Mithilfe der Dragon Engine Technology von RGG konnten wir das Look and Feel des Spiels dramatisch verbessern, indem wir die Charaktermodelle und Stages komplett neu erschaffen haben. Visuelle Effekte wie Licht und Schatten wurden intensiv überarbeitet und die Möglichkeiten der modernen CG haben die Bandbreite an Effekten, die wir produzieren konnten, deutlich erweitert. Eine vollkommen neue Filmsequenz zu Beginn des Spiels rundet die Präsentation ab.

Mit derselben Fürsorge wollten wir auch die Musik behandeln. Viele unserer leidenschaftlichsten Ideen kamen von langjährigen Mitgliedern des Virtua Fighter-Soundteams. Letztlich haben wir für alle Stages im Spiel neue Hintergrundmusik komponiert. Wer das neue Legendary Pack (DLC) kauft, das morgen zusammen mit dem Spiel erscheint, kann auch die Auswahl an klassischen und noch nie zuvor veröffentlichten Hintergrundtracks genießen, um das komplette Virtua Fighter-Audioerlebnis zu haben.

Die grundlegenden Gameplaysysteme aus dem klassischen Virtua Fighter 5 sind zwar größtenteils unberührt geblieben (schließlich war der Kampf über viele Entwicklungsjahre hinweg ausbalanciert und perfektioniert worden), aber wir wollten nicht, dass Ultimate Showdown sich wie das Revival eines Retro-Spiels anfühlt. Jede Änderung, die wir vorgenommen haben, dient unserem Ziel, die Reihe für eine neue Generation in die Gegenwart zu bringen.

Das Look and Feel von VF5 zu überarbeiten, war zwar wichtig, aber noch viel wichtiger war es, das kompetitive Online-Gameplay neu zu gestalten. Der Wettkampf – sich gegen die besten Kämpfer der Welt zu beweisen – stand in der Reihe schon immer im Mittelpunkt, schon seit den frühen Arcade-Tagen. Wir wussten, dass wir jede Menge neue Onlinefunktionalitäten integrieren mussten, damit Ultimate Showdown auch in diesem Punkt die Standards der Moderne erfüllt.

Neue Turniere und Ligamatches im Jeder-gegen-jeden-Modus, private Räume mit bis zu 16 Spielern und eine vollkommen neue Raum-Benutzeroberfläche, die die Kommunikation zwischen den Spielern verbessert, sind nur ein paar der Features, die wir eingebaut haben, um unsere wettkampfbegeisterte Community zu unterstützen.

Neben den neuen Modi und Matchtypen und der neuen Benutzeroberfläche haben wir auch neue Features eingebaut, die das Zuschauen unterhaltsamer machen. Verbesserte Treffereffekte machen die Kämpfe dramatischer und befriedigender, während der Zuschauermodus es den Teilnehmern erlaubt, von innerhalb ihres Raums Matches in Echtzeit anzusehen. Stempel und andere Messaging-Tools sorgen für kinderleichte Kommunikation und eine zusätzliche spaßige Interaktionsebene. Automatische Wiederholungen der letzten Matches zwischen den bestplatzierten Spielern der Welt sind direkt in die Hauptbenutzeroberfläche des Spiels integriert. Das ist ein erstklassiges Werkzeug für neue Spieler, die von den Besten lernen wollen, um ihren eigenen Kampfstil zu perfektionieren!

Zu guter Letzt dürfen wir stolz verkünden, dass das neue Legendary Pack (DLC) morgen zusammen mit der PS+- und PS Now-Edition von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown erscheint!

Das Legendary Pack ist eine Hommage an die reiche Geschichte und Tradition der gesamten Serie. Eine riesige Auswahl an Items zur Individualisierung (über 2.000, um genau zu sein), alternative Charakterkostüme, Zuschauerstempel und neue und klassische Hintergrundmusik runden den DLC ab. Aber unsere Favoriten sind wohl die Benutzeroberfläche und die Charaktermodelle aus dem Original-Virtua Fighter, die wir perfekt nachgebaut haben! Unsere Designer hatten jede Menge Spaß dabei, die alten Modelle für alle 19 spielbaren Charaktere in einem so modernen Spiel nachzubauen (zwei klassische Modelle je Charakter, einschließlich aller neuen Charaktere aus späteren Teilen):

Wir sind allen Virtua Fighter-Fans da draußen unglaublich dankbar für die Leidenschaft und Treue, die ihr in den letzten 27 Jahren bewiesen habt. Ein Remake dieses geliebten Kampfspiels erschaffen zu dürfen, war für das gesamte Team ein wirklich ganz besonderes Erlebnis. Wir können es kaum erwarten, in den nächsten Wochen die Krönung neuer World Fighting Tournament-Champions mitzuerleben. Vielen Dank für eure Unterstützung – wir sehen uns ab morgen wieder im Ring!

*Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown ist für PS Plus Mitglieder bis Montag, dem 5. Juli verfügbar.

Hinweis: Der Autor ist Japaner, der Text wurde aus dem Japanischen übersetzt. Bei Fragen/Änderungsvorschlägen bitte Justin Golenbock (justin.golenbock@segaamerica.com) vom SEGA Communications Team kontaktieren – er fungiert als Schnittstelle und Übersetzer für den offiziellen Autor des Artikels.