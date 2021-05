PM: Das sind eure PlayStation Now-Spiele im Juni (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das PlayStation Now-Angebot für Juni umfasst Open-World-Abenteuer, einen 30. Geburtstag, die Rückkehr einer Kampfspiel-Ikone sowie eine fesselnde Kombination aus Roguelike-Elementen und Kartendeck-Aufbau. Ab morgen, den 1. Juni, könnt ihr in The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition (auch als Complete Edition bekannt) auf Monsterjagd gehen, den Geburtstag von Sonic, dem blauen Igel, mit drei fantastischen Titeln feiern, in Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown lokal und online gegen eure Freunde antreten und in Slay the Spire versuchen, den Turm zu bezwingen.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Dieses Open-World-Rollenspiel mit tiefgehender Geschichte spielt in einem grafisch eindrucksvollen Fantasy-Universum, in dem eure zahlreichen Entscheidungen auch umfassende Folgen haben. Ihr seid ein professioneller Monsterjäger, der versucht, ein Kind aus einer Prophezeiung in einer riesigen offenen Welt voller Handelsstädte, gefährlicher Gebirgspässe und vergessener Höhlen zu finden. Die Game of the Year Edition enthält The Witcher 3: Wild Hunt, alle 16 DLCs und zwei Erweiterungspakete: Hearts of Stone sowie Blood and Wine.

The Witcher 3: Wild Hunt ist bis 6. September 2021 auf PlayStation Now verfügbar.

In diesem rasanten und spannenden Arcade-Rennspiel tauscht der schnelle Igel seine Laufschuhe gegen Räder ein. Messt euch in packenden Multiplayer-Rennen mit euren Freunden, rast durch atemberaubende Welten und arbeitet als Team zusammen, indem ihr Power-ups und Geschwindigkeitsboosts miteinander teilt. Wählt eine der kultigen, aus den Sonic-Spielen bekannten Figuren, die in drei unterschiedliche Charaktertypen unterteilt sind und schaltet bahnbrechende Fahrzeug-Anpassungen frei, die am besten zu eurem Rennstil passen.

Erlebt die ultimative Mischung aus Vergangenheit und Zukunft in diesem brandneuen Sonic-2D-Abenteuer mit atemberaubender HD-Grafik im Retro-Stil, die mit kristallklaren 60 Bildern pro Sekunde läuft. Es gibt mehrere spielbare Figuren: Als Sonic könnt ihr unglaublich schnell laufen, als Tails fliegen und als Knuckles mit seiner brachialen Kraft Hindernisse aus dem Weg räumen. Ihr könnt den klassischen Sonic mit aufregenden, neu gestalteten klassischen Zonen neu erleben und dabei neue Bosse und Dr. Eggmans böse Roboterarmee bekämpfen. Im Wettkampf-Modus könnt ihr gegeneinander antreten oder im Koop-Modus mit einem Freund spielen.

Der böse Dr. Eggman hat mit der Hilfe eines mächtigen und geheimnisvollen neuen Schurken namens Infinite einen Großteil der Welt erobert. Jetzt müsst ihr Sonic helfen und eine Armee aufbauen, um gegen Chaos und Zerstörung anzukämpfen und die Welt zurückzuerobern. Besiegt Gegner blitzschnell als moderner Sonic, springt über gefährliche Plattformen als klassischer Sonic und erstellt mit einer Vielzahl von mächtigen Gegenständen eure eigene Heldenfigur. Erlebt rasante Action mit diesen drei einzigartigen Gameplay-Stilen und erkundet kultige Levels.

Wie bei unserem monatlichen Line-up für PlayStation Plus im Juni* angekündigt, ist Segas legendäres Kampfspiel diesen Monat ebenfalls auf PlayStation Now verfügbar. Mit diesem PS4-exklusiven Titel können sowohl VF-Veteranen als auch Neuzugänge die intensiven Martial-Arts-Kämpfe, die tiefgreifende Strategie und das ausgeklügelte Gameplay des bahnbrechenden 3D-Fighters in atemberaubender HD-Qualität erleben. Neue Online-Funktionen – wie anpassbare Turniere für bis zu 16 Spieler und Live-Zuschauer – stehen neben den klassischen Modi wie Rangkampf, Arcade und dem umfangreichen Trainingsmodus von VF5 zur Verfügung, um das ultimative Virtua Fighter-Erlebnis zu bieten.

Dieses von Kritikern gefeierte Fantasy-Spiel vereint Kartenspiel und Roguelike-Elemente. Dank Hunderter Karten, mit denen ihr euer Deck aufbauen könnt, sowie sich stets verändernder Layouts und Kämpfe gleicht keiner eurer Versuche, den Turm zu erklimmen, dem anderen. Wählt passende Karten, um Feinde wirksam zu besiegen und die Spitze des Turms zu erreichen und findet mächtige Items – sogenannte Relikte – um euer Deck durch leistungsstarke Interaktionen erheblich zu verbessern.

Slay the Spire ist bis 6. Dezember 2021 auf PlayStation Now verfügbar.

In diesem Simulationsspiel repariert, lackiert, tunt und fahrt ihr Autos, während ihr versucht, euer Werkstatt-Imperium auszubauen. Außerdem gibt es Autoversteigerungen, bei denen ihr alte Fahrzeuge zum Weiterverkauf oder für eure Sammlung erwerben könnt.

Mit mehr Autos (48), mehr Werkzeugen (>10), mehr Optionen und mehr Teilen (>1000) als je zuvor. Zeit, eure Ärmel hochzukrempeln und an die Arbeit zu gehen.

Wir möchten euch auch daran erinnern, dass Streaming in 1080p-Auflösung für PS4- und PS5-Konsolen und PC jetzt überall dort möglich ist, wo der Dienst verfügbar ist. Die tatsächliche Streaming-Auflösung kann je nach Geschwindigkeit eurer Internetverbindung variieren (mindestens 5 Mbit/s für Streaming, mindestens 15 Mbit/s für 1080p-Streaming erforderlich).

* Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ist für PlayStation Plus-Mitglieder bis Montag, den 5. Juli, verfügbar.

** Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar.