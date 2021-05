Koch Media: E3-Teilnahme abgesagt // Stream-Event am 11. Juni 2021

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als die Electronic Software Association im April 2021 bekannt gab, dass die E3 2021 als rein digitales Event stattfinden wird, stand auf der Liste der bestätigten Teilnehmer noch der Name Koch Media. Der Publisher kann nun jedoch von der Liste gestrichen werden, wie Gameswirtschaft berichtet. Stattdessen wird Koch Media einen "Prime Time Game Stream" im Rahmen des Summer Games Fest 2021 zeigen.

Das digitale Summer Games Fest wurde erstmals 2020 von Geoff Keighley mit der Produktionsgesellschaft iam8bit veranstaltet, nachdem beide ehemalige E3-Partner der bekanntesten Spielemesse in Los Angeles öffentlich den Rücken gekehrt haben. In diesem Jahr zeigt das Summer Games Fest 2021 vom 10. Juni bis zum 20. Juli eine Reihe von Streams und Shows. Die von Keighley moderierte Eröffnungsveranstaltung am 10. Juni läuft damit nur wenige Tage vor dem Startschuss der digitalen E3 2021, die vom 12. Juni bis 15. Juni stattfindet.

Der Prime Time Game Stream von Koch Media beginnt am 11. Juni 2021 um 21 Uhr hiesiger Zeit. Zum Publisher und seinem Label Deep Silver gehören namhafte Studios wie Metro-Entwickler 4A Games, die Kingdom Come-Schmiede Warhorse Studios oder die Saints Row-Macher Volition. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Deep Silver das Studio Free Radical Design wiederbelebt hat und Publisher für ein neues TimeSplitters-Spiel des Entwicklers wird.

Koch Media wurde wiederum 2018 von THQ Nordic übernommen.