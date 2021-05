Montagmorgen-Podcast #397

Teaser In diesem MoMoCa geht es um die Themen der Woche, die bessere Geschmacksrichtung von Roguelikes, ob O-Ton für euch das Maß der Dinge ist und nicht zuletzt um eure vielen, vielen User-Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg, umgeben von Vogelgesang, und Hagen, umgeben von Stille, stehen für euch bereit und geben nicht nur eine Vorschau auf die Dinge, die euch auf GamersGlobal in naher Zukunft erwarten. Nein, sie blicken auch zurück auf die Spiele, die sie jüngst bewegten. Als erstes fällt ihnen aber der große Berg an User-Fragen ins Auge, die ihr eingesendet habt. So macht das Spaß! Und natürlich besprechen die beiden auch die Ergebnisse zur Sonntagsfrage, in der ihr eure Stimme abgegeben habt, ob für euch nichts über O-Ton in Spielen geht oder ihr lieber mit übersetzter Fassung spielt.