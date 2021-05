Zankstelle Vol. 67: Hund, Katze, Maus 5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Endlich neues Ratefutter für alle Kopfnuss-Freunde! Wenn ihr zu den Menschen gehört, die mittlerweile jede Frage bei You don't know Jack auswendig kennen oder bei Buzz schon auf die Knöpfe dreschen, sobald die Antworten auftauchen, dann kommt hier die lange ersehnte Abwechslung in eure Gehör- und Gehirnwindungen. Denn das Rateformat der Zankstelle geht endlich in Runde fünf. Neben der Stammbesatzung Hendrik, Jonas und Jürgen ist in diese Ausgabe auch Stammhörer Derrick mit von der Partie und bringt die anderen Teilnehmer ganz schön ins Schwitzen.

Ebenfalls ins Schwitzen kommen Andreas, Christoph und Jürgen bei der aktuell schon dritten Folge ihres Audio-Let's-Plays Findet Schatz, bei dem sie sich weiter durch Hexuma - Das Auge des Kal rätseln. Mal sehen, was das Hawthorne-Haus noch für Überraschungen für sie bereithält.

Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Wir freuen uns auch über Kommentare auf der Webseite der Zankstelle, auf der auch Konterfeis der Podcaster und natürlich die immer noch aktuelle Folge zu finden sind.