Vampires Dawn 3 - 2D Retro-RPG auf Steam erschienen

PC

Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm konnte nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne Ende 2012 von seinem Schöpfer Alexander „Marlex“ Koch nun fertig entwickelt werden und ist seit dem Release am 19. Mai 2021 auf Steam für 14,99 Euro verfügbar. Neugierige, aber noch Unentschlossene können sich eine rund fünfstündige Demo vorab herunterladen.

Das Vampir-Rollenspiel in klassischer 2D Retro-Pixeloptik ist der Nachfolger der Anfang der 2000er erschienenen und in der RPG-Maker-Szene als „Kultspiele“ gehandelten Teile Vampires Dawn - Reign of Blood und Vampires Dawn 2 - Ancient Blood.

Die Story knüpft direkt an das Ende von Vampires 2 an und soll je nach Spielweise für 30 Stunden aufwärts unterhalten. Ihr spielt den Vampir Asgar Serran in einer bis zu fünfköpfigen (Anti)Heldengruppe auf der Suche nach den fehlenden Bruchstücken einer alten, mysteriösen Steintafel. Mit deren Magie erhofft er sich die unangefochtene Herrschaft der Vampire über die Menschheit. An seiner Seite finden sich neben neuen Gesichtern mit spitzen Zähnen auch alte Bekannte wie die Vampire Alaine Frynia und Valnar Darnus. Doch der „Heilige Kreuzzug“ der Menschen stellt sich ihnen in den Weg, um die Menschheit von der Vampirplage zu erlösen. Und vielleicht lauert noch eine viel größere Bedrohung für die Vampire im Dunkeln

Es erwarten euch viele klassische, rundenbasierte Kämpfe, Loot, Quests, Dialoge mit Entscheidungsmöglichkeiten und mehrere Story-Enden in einer frei erkundbaren Welt. Wie schon in den Vorgängern könnt ihr als Fledermaus auf einer Weltkarte zu den einzelnen Gebieten fliegen und diese dann erkunden.