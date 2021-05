Two Point Campus in Entwicklung

PC XOne Xbox X

Vor kurzem ist im Microsoft Store ein Eintrag zum bisher unangekündigten Spiel Two Point Campus von Entwickler Two Point Studios und Publisher Sega aufgetaucht. Das britische Studio hat bisher Two Point Hospital (zum Test: 7.0) herausgebracht, einen spirituellen Nachfolger zum Bullfrog-Klassiker Theme Hospital.

Aus der Beschreibung geht hervor, dass ihr wieder mit einem humorvollen Aufbauspiel rechnen könnt. Diesmal baut ihr kein irres Krankenhaus sondern eine schräge Universität auf. Dabei bleibt es nicht bei Bibliotheken und verrückten Professoren und Forschern, die entsprechende Kurse anbieten. Wie der Name Campus andeutet, müsst ihr beispielsweise auch Freizeitangebote schaffen und mit einer Kantine für das leibliche Wohl sorgen. Ihr richtet Ritterschulen, Clubs und Studentenverbindungen ein und sorgt sogar dafür, dass Konzerte ausgerichtet werden.

Two Point Campus wird laut dem Microsoft Store für die Xbox One, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Ein Datum ist nicht ersichtlich. Umsetzungen für weitere Konsolen wie bei Two Point Hospital sind wahrscheinlich, sind aber nicht aus dem Eintrag im Microsoft Store ersichtlich.