Syberia: Serien-Schöpfer Benoît Sokal verstorben

Der belgische Comic-Zeichner und Spieleschöpfer Benoît Sokal ist am 28. Mai 2021 nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies teilte der Publisher Microids auf seiner Homepage mit. Zu den Computerspiel-Werken von Sokal gehörten Point-and-Click-Adventures wie sein Erstlingswerk Amerzone, die Syberia-Serie oder Sinking Island. Seine Karriere als Comic-Zeichner startete er 1978 mit der anthropomorphen Ente Inspektor Canardo.

Zuletzt arbeitete er an einem neuen Spiel im Syberia-Universum namens Syberia - The World Before, welches als Ego-Adventure geplant war und bereits in diesem Jahr erscheinen sollte.