Little Nightmares: Bis 30.5. (19:00 Uhr) kostenlos auf Steam zu haben

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Little Nightmares ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Little Nightmares ab 42,90 € bei Amazon.de kaufen.

Solltet ihr euch schon immer mal für Little Nightmares (im Test+, Note 8.0) interessiert oder es sogar bereits auf der Wunschliste stehen haben, so habt ihr jetzt eine günstige Gelegenheit den Titel zu erhalten. Denn bis morgen Abend 19:00 Uhr (30.5.2021) könnt ihr das Spiel kostenlos bei Steam zu eurer Bibliothek hinzufügen. Es gilt lediglich die Einschränkung: Solange der Vorrat reicht.

In dem Indie-Rätsel-Puzzle-Plattformer übernehmt ihr die Steuerung von Six, einem kleinen Mädchen, und müsst ihr helfen, aus einem finsteren Verlies zu entkommen. Neben ruhigen Sequenzen gibt es auch immer wieder mal Fluchtpassagen, in welchen es auf Zeit und Präzision ankommt. Die Checkpoints sind aber fair platziert, so dass ihr nicht befürchten müsst, längere Abschnitte wiederholen zu müssen, falls ihr sterbt. Das Spiel erhielt nach der Veröffentlichung durchweg positive Kritiken und mündete schließlich in einer Fortsetzung, welche im Februar diesen Jahres veröffentlicht wurde.