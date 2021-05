PM: FAR CRY®6: DIE GUERILLA REVOLUTION STARTET AM 7. OKTOBER 2021 (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,28.Mai2021–heute gab Ubisoft®gekannt, dassFarCry®6weltweit am 7. Oktober auf Xbox Series X | S, XboxOne, PlayStation®5, PlayStation®4,Stadia, Amazon Luna,undfür Windows PC exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store erscheinen wird. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+*, dem Abonnement-Service von Ubisoft, verfügbar sein.InFarCry 6tauchenSpieler:innenin das tropischeParadiesYaraim Herzen der Karibikein,in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.Im actiongeladenenSzenariovollerspannenderGuerillakämpfe schließen sichSpieler:innender Revolution an, um das Volk Yarasvon der tyrannischen Herrschaft desAnführersAntón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (TheMandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco)verkörpert.FarCry 6wirdvonUbisoft Toronto**entwickelt.

Die Trailer können unter folgenden Links gefunden werden:

Character Trailer

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Deep Dive Trailer

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Ubicollectibles Trailer in Kürze hier:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Spieler:innenverkörpernEx-MilitärDani Rojas, in Yara geboren und aufgewachsen. Siewerden in die Guerilla-Bewegung verwickelt, während die Brutalität der tyrannischen Herrschaft den Gipfel erreicht und das Feuer der Revolution im ganzen Land entfacht.Spieler:innenkönnen zwischen männlichem und weiblichem Protagonisten wählenund schließen sich den Streitkräftender Revolution an. Dabei treffen sieauffaszinierende Charaktere, darunter Clara Garcia, die Anführerin der revolutionären Gruppe Libertad,undJuan Cortez, ein verbitterter Ex-KGB-Spion und Guerilla-Experte.Gemeinsamsuchen sie einen Weg, den Tyrannenein für alle Malzu stürzen.

Um gegen Antóns Streitkräfte und seine übergreifende Macht anzutreten, müssensichdieSpieler:innendasfür Yara typischeImprovisationstalentzu Nutze machen und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen einfallsreich nutzen, um Chaos im Regime zu verbreiten. Angetrieben von der Kreativität des Improvisationsmeisters Juan Cortez bietetFarCry 6ein breites und innovatives Arsenal an anpassbaren,Impro-Waffen und -Werkzeugen. Es stehen diverse Kombinationsmöglichkeiten von einer Motorradmotor betriebenenMinigunbishinzu einem Zielsuchraketen werfenden Rucksack zur Verfügung. Somit könnenSpieler:innenihre inneren Improvisationskünstegrenzenlos auskostenundals Dani die Macht einer ganzen Guerilla-Streitkraft erlangen.

FarCry 6bietet denSpieler:innendieMöglichkeit, ihr Abenteuer so individuell wie möglich zu gestalten, egal, ob sie lieber schleichend im Verborgenen oder mit Gebrüll und schweren Waffenvorgehen möchten.Neben den Impro-Optionen können ebenfalls traditionelle Waffen sowie neue Reiseoptionen genutzt werden, darunter Pferde, Panzer und verrückte selbst gebastelteFahrzeuge. An Danis Seite kann ebenfalls ein tierischer Begleiter ausgewählt werden, wie Chorizo, der liebenswerte Dackel, oderGuapo, Juans soldatenhungriges Haustierkrokodil.

Spieler:innenkönnen die riesige, vielfältigeOpen-Worldvoller Dschungel undverwahrlosterStädte entweder als Einzelspieler oder imzwei-Spieler-Koop-Modus erkunden. Als Mitglied der Revolution werden Plänefürdie Rekrutierung von Soldaten und das Sammeln von Ressourcenaus versteckten Guerillalagerngesteuert, dieim ganzen Land verteiltsind. Während Antóns Streitkräfte die Lüfte, Straßen und dieSeewegekontrollieren, müssen dieSpieler:innensich in der Welt zurechtfinden und als echter Guerillakämpfer beweisen, um jeden Angriff gegen das Regime erfolgreich zu gewährleisten.

Fans, die Far Cry 6vorbestellen,erhaltenZugriffauf das "Libertad Pack", dasdas"Libertad Outfit"fürChorizo und denhochmodernen"Discos Locos"enthält,einenwaffenfähigenScheibenwerfer, derFeindeaufihreneigenenGräberntanzenlässt.Fans, dieFarCry 6auf XboxOneund PlayStation®4 erworben haben, können das Spiel kostenfrei auf die Version für die Folgegeneration, Xbox Series X| Sund PlayStation®5 übertragen. ***

Zudem kann die neue Figur derUbicollectibles-SammlungDie Löwen Yarasab sofort imoffiziellen Ubisoft Store unterhttps://store.ubi.com/de/homevorbestellt werden. Die Figur zeigt den Präsidenten Antón Castilla und seinen Sohn Diego und enthält einen zusätzlichen Code, mit dem der Waffenanhänger „Der Löwe Yaras“fürFarCry 6freigeschaltet werden kann.

Weitere Informationen zuFarCry 6gibt es unter:ubisoft.com/game/far-cry Die neuesten Informationen zuFarCry 6und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter:news.ubisoft.com/de-de

Derzeit läuft derLegendarySale im Ubisoft Store. Dabei könnenFarCry-Highlights wieFarCry 3,FarCry 4undFarCry 5zu einem günstigen Preis erworben werden. Alle Angebote gibt es im Ubisoft Store unter:https://store.ubi.com/de/home

*14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines Ubisoft+ Abonnements erhältlich sein.WeitereInformationenunterhttps://store.ubi.com/de/ubisoftplus

** In close collaboration with Montreal. Other studios involved include Ubisoft Shanghai, Ubisoft Berlin, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Philippines and Ubisoft Montpellier

***CONDITIONS AND RESTRICTIONS APPLY. To upgrade eligible physical disc copies, a console with a disc drive is required. Visithttps://ubi.li/NextGenUpgradesfor details

AboutUbicollectibles

Ubicollectiblesis a branch of Ubisoft that is composed of a team of genuine video game and geek culture fans who bring to life a wide range of premium, limited-edition collectible products. TheUbicollectiblesitems are meticulously crafted in close collaboration with the studios to appeal to the fans of Ubisoft’s popular brands.Forfurtherinformation,pleasevisitfacebook.com/ubicollectibles.