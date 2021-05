PM: Saison 12 von Auto Chess erscheint mit neuen Schachfiguren, einem 4v4-Modus und mehr (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4 PS5 iOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Macht euch für den nächsten Zug bereit. Saison 12 von Auto Chess erscheint am 31. Mai, inklusive neuer Schachfiguren, einem neuen Rennen und optimierter Steuerung für PlayStation. Ihr könnt den Cursor überall auf der Benutzeroberfläche steuern, sodass das Gameplay beschleunigt wird und ihr euch auf die aufregenden Kämpfe konzentrieren könnt.

Horn sind Nomaden aus dem Norden, die die Kraft der Natur durch ihre Totems verehren. Die Horn sind von Geburt an Krieger, die in den eisigen Ebenen des Nordens leben, was sie besonders kälteresistent und körperlich stark macht.

Die Geschwister Sunchaser Servant (Diener des Sonnenjägers) und Sunchaser Shaman (Schamanin des Sonnenjägers) wuchsen als arme Waisenkinder beim Stamm der Horn auf und sorgten füreinander, um ihre schwere Kindheit zu überleben. Ihr Schicksal änderte sich, als Sunchaser Shaman das Sunchaser Totem (Sonnenjäger-Totem) erbte und zur Erbin des Great Shaman (Großen Schamanen) auserkoren wurde. Ihr Bruder trainierte hart als Elitekrieger und wurde auserwählt, einer der Wächter des Great Shaman zu werden, was ihm den Namen Sunchaser Servant einbrachte. Sie halten sich gegenseitig den Rücken frei, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch abseits, und haben noch nie eine Partie verloren.

Ihr könnt jetzt Medaillen verdienen, um euch über das Medaillensystem mit euren Erfolgen zu rühmen. Verknüpft sie mit euren persönlichen Informationen,damit ihr sie stolz vor Freunden und Rivalen zeigen könnt. Sammelt vier Arten von Medaillen: Set Medal (Set-Medaille), Career Medal (Karriere-Medaille), Championship Medal (Meisterschafts-Medaille) und Event Medal (Event-Medaille).

Habt ihr Lust auf ein paar Multiplayer-Schlachten? Macht euch bereit für den neuen 4v4-Teammodus (4-gegen-4-Teammodus). Acht Spieler werden in zwei Teams mit je vier Spielern aufgeteilt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Spieler erhalten , basierend auf ihrem Ranking, für jedes Match Punkte. Und Teampunkte sind die Summe aller Match-Punkte der Mitglieder. Achtet darauf, nicht k. o. zu gehen – wenn alle eure Teammitglieder besiegt wurden, habt ihr verloren!

S12 startet mit einem völlig neuen Thema: Sleepless Night (Schlaflose Nacht).

Öffnet den Sleepless Cube (Schlaflos-Würfel), um die Chance zu erhalten, die Purple Skin Dark Musician (lilafarbene Skin Düsterer Musiker) oder die Orange Skin Rhythm Musician (orangefarbene Skin Rhythmus-Musiker) zu erhalten. Außerdem schaltet ihr den neuen Spieler Calamity (Unheil) frei, wenn ihr den Rook Rank (Frischling-Rang) erreicht.

Senior Pass kaufen

Exklusiv nur für den Senior Pass: Schaltet den Young Cub (Grünschnabel) frei, wenn ihr Pass-Level 31 erreicht

Schaltet das orangefarbene Qualitätsschachbrett – Sleepless Music Festival (Schlaflos-Musikfestival) – frei, wenn ihr Pass-Level 80 erreicht

Steigt im Level auf und erhaltet Schach-Skin-Fragmente

Viele weitere Chat- und Kampfdekorationen

Saison 12 ist auf dem Weg, die bisher beste zu werden. Nie war der Zeitpunkt besser, um in das Spiel einzusteigen und sich dem Kampf anzuschließen. Seid die Ersten, die eine völlig neue Art zu spielen erleben, und ladet euch Auto Chess noch heute herunter.