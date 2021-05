PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 31 Mai. bis 4. Juni (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Ghosts 'n Goblins Resurrection

Die malerische Märchenwelt von Ghosts ‘n Goblins Resurrection ist eine Liebeserklärung an das Original und bietet fesselndes Gameplay. Inspiriert von Ghosts ‘n Goblins sowie Ghouls ‘n Ghosts, entsteht eine neue Spielerfahrung, die den Namen Resurrection verdient.

Carnivores: Dinosaur Haunt

In diesem Simulator jagst Du die größten und gefährlichsten Monster der Urzeit aus der Ego-Perspektive. Bei dem Titel handelt es sich um ein Remaster des Klassikers Carnivores: Dinosaur Hunter – mit neuer Spiel-Engine, verbesserter Grafik und erweiterten Dinosaurier-Verhaltensweisen.

DreamWorks Spirit Luckys großes Abenteuer

Wohin wird Dich Luckys Schatzkarte führen? Reite als Lucky auf ihrem treuen Mustang Spirit und beginne ein wildes neues Abenteuer in Miradero. Auf Dich wartet ein ganzes Land voller aufregender Quests und wilder Tiere, das Du mit Deinen beiden furchtlosen Freundinnen Abigail und Pru erkundest.

Necromunda: Hired Gun – 1. Juni

Optimiert für Xbox Serie X|S und Smart Delivery – Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig. Erlebe einen rasanten und spannenden Indie-Shooter aus der Ego-Perspektive in den dunkelsten Ecken der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000.

Bunny Factory

Die Bunnies haben beschlossen, ihre eigene Fabrik zur Herstellung von Robotern zu eröffnen. Dumm nur, dass der Bauunternehmer der Anlage die Erstkonfiguration aller Steuerungsmodule vergessen hat. Hier kommst Du ins Spiel und machst die Fabrik in diesem 3D-Puzzle einfach selbst startklar.

Dungeon Escape: Console Edition

Du bist gefangen in einem Dungeon voller tödlicher Fallen und Gefahren! Bist Du ausdauernd und geschickt, kommst du vielleicht mit dem Leben davon. Navigiere auf der Suche nach dem Ausgang durch verschiedene Räume mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad. Auf Deinem Weg weichst Du Gegner*innen aus oder erledigst sie, findest Schlüssel, springst über Stacheln und nimmst Dich vor den Kreissägen in Acht!

Train Station Renovation

Du spielst eine Renovierungsfirma, die sich auf Bahnhöfe spezialisiert hat. In verlassenen und verfallenen Bahnhöfen beginnst Du zunächst mit kleinen Instandsetzungen auf dem Land, bis es Dich zu Großprojekten in der Metropole verschlägt. Jeder Bahnhof muss gereinigt, repariert und ausgestattet werden – um ihn schließlich zum Leben zu erwecken.

Astalon: Tears of the Earth

Xbox Play Anywhere – Drei heldenhafte Entdecker*innen durchstreifen die postapokalyptische Wüste auf einer Mission, um ihr Dorf zu retten. Schon bald finden sie einen dunklen Turm, der sich aus den Tiefen des Planeten erhoben hat und scheinbar den Schlüssel zu ihrem Überleben birgt. Um ihren Sieg zu sichern, hat einer von ihnen einen geheimen Pakt mit dem Titanen des Todes, Epimetheus, geschlossen. Dieser Pakt erlaubt es ihnen, so oft wiederbelebt zu werden, bis sie ihre Mission erfüllt haben. Bahne Dir den Weg durch den gefährlichen Turm als eine*r der drei Abenteurer*innen, die ihr Dorf vor dem drohenden Untergang zu retten hoffen.

Talisman: Digital Edition

Talisman: Digital Edition ist die offiziell lizenzierte Multiplayer-Version des klassischen Fantasy-Brettspiels. Auf Deinen Reisen brauchst du Kraft, Mut und ein gutes Händchen beim Würfeln, um die Gefahren zu überstehen und Deine Gegner auf dem Spielbrett zu schlagen!

Tour de France 2021

Gewinne das gelbe Trikot im offiziellen Spiel der Tour de France 2021. Alle 21 Etappen und die größten Klassiker sind enthalten. Du erlebst ein neues Zielsystem, einen überarbeiteten My Tour-Modus und weitere neue Features.

Alphadia Genesis 2

Optimiert für Xbox Serie X|S und Smart Delivery – Während das Imperium behauptet, seine Bürger zu schützen, hat es eine rücksichtslose Kampagne gegen die Bevölkerung von Atramian gestartet. Entdecke das wahre Gesicht des Bösen in diesem nächsten Kapitel der Alphadia-Rollenspiel-Serie – einer Geschichte voller Glauben, Opfer, Rache und letztendlich Hoffnung!

Astro Aqua Kitty

Die Aqua Kitty-Katzen sind in diesem brandneuen Mix aus Action-RPG und Shoot ‘em Up ins All gestartet. Wähle Deine Crew und erforsche mysteriöse, mit Wasser gefüllte Asteroiden. Du kämpfst gegen bizarre Gegner*innen, baust Edelsteine ab, schnappst Dir neue Waffen und spielst die einzigartigen Fähigkeiten Deiner Crew frei.

Off And On Again

Xbox One X Enhanced – In Off And On Again stehst Du vor der Aufgabe, die Zeit wiederherzustellen. Die Spielwelt wird erschaffen und wieder zerstört – während Du spielst. Die Besonderheit: Du kannst Teile der Welt an- und ausschalten. Du wirst sowohl Deinen Verstand als auch Dein Geschick brauchen, um die Gefahren und Hindernisse auf Deinem Weg zu überwinden.

The Last Kids on Earth und der Stab des Verderbens

In diesem Action-Rollenspiel kämpfst Du gegen Horden von Zombies und Monstern und erlebst eine neue Geschichte in der post-apokalyptischen Stadt Wakefield. In der Rolle der Überlebenden Jack, Quint, June oder Dirk erkundest Du die zombieverseuchten Straßen, um Deinen Gegenspieler Malondre, davon abzuhalten, den Stab des Verderbens zu erlangen.

Sniper Ghost Warriors Contracts 2

Optimiert für Xbox Serie X|S – Sniper Ghost Warriors Contracts 2 bietet Sniper-Missionen auf weite Distanzen mit Zielen in über 1000 Metern Entfernung. In der dramatischen Solo-Kampagne, die im Nahen Osten spielt, erlebst Du taktische Kämpfe tief im feindlichen Gebiet.