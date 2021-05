Spieleveteranen-Podcast #218: Zeitreise 6/2011, 2001, 1991

Alle Regler auf "Nostalgie"

Teaser Einmal mehr blättern die Spieleveteranen für euch in alten Heften. Bevor die Zeitreise startet gibt es aber etwas Smalltalk, die wichtigsten Spielenews und sogar einen Gastauftritt.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei der monatlichen Zeitschriften-Zeitreise entdecken wir, was die Fachmagazine vor 10, 20 und 30 Jahren beschäftigte. Dabei kramen Heinrich und Jörg wieder einige Anekdoten hervor und lösen sogar das Power Play-Titelmotivrätsel. Diesmal gibt es zum Beispiel Erinnerungen an den Review-Hausbesuch für Portal 2 (2011), kreative Wüstenplaneten-Namen (2001) oder das Lieblingstennis gewisser Power-Play-Redakteure (1991). Vor dieser Stunde in der Vergangenheit plaudern wir im Smalltalk-Segment dieser Patreon-exklusiven Folge über die Neuankündigungen zur Rollenspielserie Dragon Quest. Aus diesem Anlass schaut auch der Schleimsachverständige Michael Hengst kurz vorbei.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:45 Das heutige Programm – und ein dramatischer Update zur Konsolen-Versorgungslage.

0:11:17 Um die neuen Dragon-Quest-Ankündigungen zu kommentieren, wird Michael Hengst in die Podcast-Party eingewechselt.

0:24:33 Was haben wir zuletzt gespielt? Mass Effect – Legendary Edition, Days Gone PC und Astro’s Playroom.

0:37:03 Unsere Hörer Calleg und Oliver Reynolds haben erhellende Kommentare zu den Fragen der letzten Woche.

0:39:29 Zeitreise: Juni 2011, 2001, 1991

0:40:12 GameStar 6/2011 und GamersGlobal, u.a. mit Risen 2, Skyrim, Portal 2 und L.A. Noire.

1:04:21 GameStar 6/2001 und PC Player 6/2001, u.a. mit Anno 1503, Emperor – Battle for Dune, Tropico und Eurofighter Typhoon.

1:23:22 Power Play 6/1991, u.a. mit Space Quest IV, 4D Sports Boxing, Brat und Final Match Tennis.