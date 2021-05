PM: Genshin Impact 1.6: Das große Sommer-Update (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

die am 9. Juni 2021 erscheinen wird. Da die Welt von Teyvat bald einen heißen Sommer erleben wird, haben wir in der kommenden Aktualisierung maßgeschneiderte Sommerkleidung sowie eine brandneue Reihe an Meeres- und Inselabenteuern vorbereitet, um unsere Reisenden bei all der Hitze etwas zu erfrischen. Davon abgesehen wird auch Kazuha, die erste neue spielbare Figur aus Inazuma, mitmachen und ein neues Kapitel bei den Archontenaufträgen einführen.

Reisende, die die Haupthandlung in Liyue abgeschlossen haben, können mit Kazuha und dem neuen Archontenauftrag weitermachen. Ihr könnt euren Sommer auch für eine begrenzte Zeit bei Version 1.6 auf einem unbekannten Seegebiet in Teyvat verbringen.

Wenn ihr gern segelt, erkundet und kämpft, haben wir möglicherweise das Richtige für euch in der saisonalen Aktion von Version 1.6: „Sommer! Inseln? Abenteuer!“ Die Geschichte beginnt damit, wie Klee einen geheimnisvollen Brief von einem gewissen „Dodo-König“ erhält, der droht, ihr Dodoco wegzunehmen. Um Klee und Dodoco zu helfen, segelt ihr mit dem Wellenreiter und erkundet einen abgelegenen Archipel, der sich über ein abgelegenes Seegebiet ausstreckt.

Die saisonale Aktion wird diesmal in vier Phasen unterteilt, die jeweils einzigartige Spielweisen bieten. In der ersten Phase müssen die Spieler ein Boot segeln, das als Wellenreiter bezeichnet wird, und feindliche treibende Türme und Festungen zerstören, indem sie entweder Kanonen auf dem Boot abfeuern oder persönlich kämpfen. In der nächsten Phase werden die Spieler in einem Boots- und Flugwettbewerb herausgefordert. In der dritten Phase werden die Kampffähigkeiten der Spieler gegen den neuen Gegner Maguu Kenki auf die Probe gestellt. Und schließlich werden die Spieler gebeten, nahegelegene Monsterbefestigungen mit drei Arten von Harpastum-Bomben auszuräuchern.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch etwas mehr über das neue Monster Maguu Kenki erzählen, das eben erwähnt wurde. Mit seinem einzigartigen Erscheinungsbild im Stil von Inazuma hat Maguu Kenki auch einen eigenen Angriffsstil. Wenn die Gesundheit von Maguu Kenki unter einen bestimmten Wert fällt, werden Phantome beschworen, die den Spielern sowohl Anemo- als auch Kryo-Schaden zufügen. Außerdem wird jeder Fernkampfangriff blockiert, wenn Maguu Kenki nicht in einen Nahkampf verwickelt ist, was die Spieler dazu zwingt, sich ihm von Angesicht zu Angesicht zu stellen.

Beim Aktionshändler warten auch zahlreiche Belohnungen auf euch. Dort kannst du verschiedene Objekte und Ressourcen erhalten, darunter der brandneue 4-Sterne-Katalysator „Dodoco-Geschichten“ sowie die Möglichkeit, diesen Katalysator auf den höchsten Grad zu verfeinern, wenn ihr über genügend „Glitzermuscheln“ und „Mini-Harpasta“ verfügt, die ihr bei den Herausforderungen der Aktion erhalten könnt.

Kein Sommerurlaub ist komplett ohne coole Sommerkleidung! Deshalb haben wir sommerliche Kleidung für Jean und Barbara entworfen, die ihr nun zum ersten Mal mit anderer Kleidung ausstatten könnt.

Jeans Kleidung „Traum von der Meeresbrise“ wird über den Händler im Spiel erhältlich sein, damit Spieler sie mit einem zeitlich begrenzten Rabatt kaufen können. Barbaras Kleidung „Glänzende Darbietung“ ist durch die Teilnahme an der Aktion „Klang des Echos“ kostenlos zu erhalten.

Während der Aktion „Klang des Echos“ können „Echoschnecken“ genannte Objekte auf dem gesamten Archipel gefunden werden. Durch das Sammeln dieser Schneckenhäuschen könnt ihr nicht nur einigen interessanten Geschichten lauschen, sondern auch Barbaras neue Kleidung erhalten, wenn ihr genügend Echoschnecken gesammelt habt.

Wir bereiten gerade auch einige andere Aktionen voller lustiger Spiele und Herausforderungen auf dem Archipel vor. Schaut euch also diesen neuen, aber zeitlich begrenzten Bereich in Version 1.6 an.

Kaedehara Kazuha, die erste spielbare Figur aus Inazuma, wird ebenfalls bei Version 1.6 hinzukommen. Indem Kazuha die Anemo-Kraft beherrscht und ein Schwert führt, hat er nicht nur einen vielseitigen Kampfstil, sondern bietet seinen Truppenkameraden unter bestimmten Umständen auch Boni.

Kazuhas Elementarfähigkeit „Chihayaburu“ setzt einen rauschenden Windstrom frei, der Objekte und Gegner zu seiner aktuellen Position zieht, bevor diese innerhalb des Wirkungsbereichs weggeschleudert werden, ihnen Anemo-Schaden zugefügt und Kazuha in die Luft gehoben wird. Wenn Kazuha aufgrund der Effekte von Chihayaburu in der Luft ist, kann er einen besonderen Angriff aus dem Fall, „Midare Ranzan“, auslösen, der Anemo-Schaden verursacht und einen kleinen Windtunnel erstellt, der Objekte und Gegner in der Nähe anzieht. Mit seinem Spezialangriff „Kazuha-Schlag“ greift er auf einmal seine Gegner mit Anemo-Flächenschaden an und hinterlässt ein Sturmfeld, das allen Gegnern in bestimmten zeitlichen Abständen fortlaufend Anemo-Flächenschaden zufügt. Um Kazuha noch stärker zu machen, können sowohl seine Elementarfähigkeit als auch seine Spezialfähigkeit zusätzlichen Elementarschaden verursachen, wenn sie mit Hydro-, Pyro-, Kryo- oder Elektro-Kraft in Berührung kommen..

Kazuha bietet der Truppe zusätzliche Unterstützung, was ihn zu einer großartigen Wahl für deine Truppe macht. Wenn Kazuha eine Verwirbelung auslöst, kann er seinen Truppenkameraden einen Elementarschadensbonus für das entsprechende Element gewähren. Ein weiteres passives Talent kann den Ausdauerverbrauch aller eigenen Truppenmitglieder eines Spielers beim Rennen verringern.

Im neusten Archontenauftrag wird Kazuha außerdem Hinweise auf den Weg nach Inazuma, das fernab isoliert ist, preisgeben. Aus irgendeinem Grund wird dieser wandernde Samurai von der Führung in Inazuma gesucht und reist daher mit Beidous Flotte, der Crux, wo das Crux-Turnier, ein großer Kampfkunstwettbewerb, stattfinden wird.

Wie immer möchten wir am Ende noch auf einige Anpassungen aufmerksam machen, die unser Team aufgrund ernsthafter Überlegungen und der Rückmeldungen der Spieler durchgeführt hat, um das Spielerlebnis zu verbessern! Einige von euch haben es möglicherweise gemerkt, als kurz nach der Veröffentlichung von Version 1.5 ein Patch eingeführt wurde. Dieser Patch zielte darauf ab, die Leistung in verschiedenen Aspekten zu verbessern, einschließlich eines Anstiegs der Bildfrequenz auf PS5 und PS4.

Wenn ihr die zuvor eingeführte Kanne der Vergänglichkeit mögt, werdet ihr bei Version 1.6 auch eure eigenen Figuren einladen können, sich in eurem Reich aufzuhalten. Figuren in eurer Kanne der Vergänglichkeit verstärken im Laufe der Zeit allmählich ihre Freundschaft mit euch, wobei dieses Wachstum mit mehr Adeptenkraft deutlicher wird.

Das ist alles, was wir euch vor der Veröffentlichung von Version 1.6 am 9. Juni mitteilen möchten. Wir hoffen, ihr werdet auf dem Meer und den Inseln von Teyvat einen wunderschönen Sommer verbringen!