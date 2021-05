PC

Gravity-Shooter lassen sich guten Gewissens zu den Nischenspielen zählen. Inmanövriert ihr einen kleinen Roboter durch ein Minensystem, repariert Anlagen und setzt euch mit feindlichen Robotern und Fallen auseinander. Die Entwickler von Glasscannon Studios versprechen auf Gameplay-Seite einen Mix ausund Metroidvania. In diesem Spiele-Check erfahrt ihr, ob diese Mischung fesseln kann.Der Protagonist Bibz ist ein Wartungsroboter, der für die Instandhaltung einer Fabrik in einer Mine verantwortlich ist. Der Reparaturstrahl dient als Multifunktionswerkzeug: Ihr aktiviert Generatoren um Portale zu öffnen und schaltet so den Weg tiefer in die Mine frei. Des Weiteren plündert ihr damit Versorgungskisten, in denen ihr Baupläne für eure Ausstattung aufspüren könnt. An reparierten Terminals könnt ihr mehr über die knappe Hintergrundgeschichte nachlesen. Praktischerweise werden diese Einträge in eurem Logbuch gespeichert.Wenn ihr die Steuerung mit ihrer Kombination aus Schubantrieb und Gravitation einmal verinnerlicht habt, geht sie flott von der Hand und ihr könnt recht präzise durch die Gänge der Mine manövrieren. Leider fällt die Orientierung schwer, da die Präsentation der Umgebung ziemlich monoton gehalten ist und es kaum Wiedererkennungspunkte gibt. Es steht euch eine Karte zur Verfügung, auf eine Minimap müsst ihr allerdings gänzlich verzichten. Da der Aufbau der Mine nicht linear ist, müsst ihr zudem in Gebiete zurückkehren, die ihr bereits gesäubert habt. Ein typischer Metroidvania-Kniff, der durch die sehr ähnlichen Gebiete aber deutlich erschwert wird.Um euch gegen feindliche Roboter zur Wehr zu setzen, könnt ihr Bibz mit Waffensystemen und Ausrüstung ausstatten. Jedes Upgrade kostet Ressourcen, die ihr unterwegs findet oder von besiegten Gegnern erhaltet. Allerdings reichen diese kaum aus, um alle Systeme zu bedienen. Ihr könnt euren Skilltree aber auch zurücksetzen und erhaltet – gegen einen Obolus – die bis dahin eingesetzten Ressourcen zurück. Eure Hauptsysteme sind davon nicht betroffen: Habt ihr diese einmal verbaut, bleiben sie euch auch erhalten.Dies ermöglicht euch, verschiedene Konfigurationen zu testen und die Kämpfe auf unterschiedliche Arten anzugehen, sofern ihr die gewünschten Upgrades bezahlen könnt. Eure Ausstattung ändert ihr an Speicherpunkten, die fair im gesamten Minensystem verteilt sind.Die Standardgegner verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und erfordern geschicktes Vorgehen. Ab und an trefft ihr auf einen besonders großen Roboter, der deutlich mehr aushält. Knackig sind die vereinzelten Arenakämpfe, in denen ihr Gegnerwellen bekämpfen und gleichzeitig ein Terminal vor der Zerstörung bewahren müsst. Habt ihr Gegner einmal besiegt, bleiben sie nach einem Speichervorgang auch verschwunden.Zusätzlich müsst ihr stets eure Energie im Auge behalten, denn egal ob Schubantrieb, Reparaturstrahl oder Waffen: alles zehrt davon. Der Balken frischt sich zwar nach einem kurzen Moment der Regungslosigkeit von selbst auf, allerdings seid ihr währenddessen weitestgehend wehrlos. Insbesondere im Kampf gegen größere Feindgruppen müsst ihr umsichtig handeln, da ihr sonst schnell überwältig werdet.Carebotz hinterlässt bei mir einen zwiespältigen Eindruck. Die Steuerung wurde gut umgesetzt und ist schnell verinnerlicht. Der Einstieg ins Spiel ist ebenfalls gelungen, da alle wesentlichen Funktion in den ersten Spielminuten erklärt werden. Dazu sind die meisten Kämpfe angenehm fordernd, ebenso das Manövrieren durch die Fallen. Manche Situationen haben mich allerdings sehr verärgert, ein wenig Frusttoleranz solltet ihr also mitbringen.Schwächen hat Carebotz vor allem in der Präsentation. Die Kulisse ist zwar stimmig, aber auch eintönig und unterstützt kaum die Orientierung. Die Musik nervt besonders in Kämpfen schnell. Die Story ist vernachlässigbar und bietet wenig Motivation zum Weitermachen. Das schwache Ressourcenmanagement raubt die Möglichkeit, neue Waffen und Upgrades frei auszuprobieren, zumal nicht alle Waffen unbedingt nützlich sind. Das erfahrt ihr aber erst, wenn ihr sie teuer verbaut und aufgerüstet habt.Wer das Spielprinzip mag, den hohen Schwierigkeitsgrad nicht scheut und über die Schwachpunkte hinweg sehen kann, der wird sicher einige Stunden Spaß mit dem Spiel haben.