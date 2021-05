Dasselbe, nur mit anderen Worten?

Teaser Selbst Indie-Produktionen haben immer öfter eine deutsche Lokalisation. Doch wie wichtig ist euch die Übersetzung von Text und/oder Ton bei Spielen?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Die am häufigsten gewählte Antwort zeigt, dass 27 Prozent der Teilnehmer lieber mit deutscher Lokalisation spielen und zufrieden mit der Qualität sind. 15 Prozent spielen dagegen meist auf Deutsch, wünschen sich aber vorrangig noch bessere Lokalisationen. 18 Prozent gaben an, lieber mit O-Ton zu spielen, aber einige gute deutsche Lokalisationen zu schätzen und wiederum 18 Prozent gehören zur Fraktion der ausschließlich-O-Ton-Spieler. Fasst man die Abstufungen aller O-Ton-Afficionados und Lokalisations-Freunden zusammen, ist der Abstand zwischen beiden Blöcken nicht riesig: 42 zu 55 Prozent (und 3 Prozent "Andere"). Immerhin 13 Prozent der Teilnehmer spielen nichts, dass keine deutsche Lokalisation bietet.



Ich spiele meist auf Deutsch, die hiesigen Lokalisierungen sind toll 27% Ich spiele lieber mit O-Ton, mag aber auch einige sehr gute deutsche Lokalisierungen 18% Ich spiele ausschließlich mit Original-Ton 18% Ich spiele meist auf Deutsch, aber die Lokalisation könnten noch besser werden 15% Ich spiele ausschließlich auf Deutsch – ohne deutsche Texte, ohne mich 9% Ich spiele meistens die Originalfassung, es sei denn ein Spiel ist sehr textlastig 5% Ich spiele ausschließlich auf Deutsch – fehlt eine deutsche Tonspur, bin ich raus 4% Anderes (Siehe Kommentar) 3%

Ursprüngliche Meldung:

Es gibt etliche Spiele, die nur zum Teil oder gar nicht in deutscher Sprache verfügbar sind. Gerade sehr textlastige Nischentitel, etwa aus dem Genre der Visual Novels, erhalten oft keine deutsche Version. Doch auch bei prominenteren Spielen wie Persona 5 hat es bis zur erweiterten Royal-Fassung gedauert, damit erstmals in der Serienhistorie deutsche Texte ins Spiel kamen. Bei Grand Theft Auto gib es bis heute deutsche Untertitel, aber keine deutsche Tonspur für die Cutscenes. Es gibt legendäre schlechte deutsche Synchronfassungen und rundum gelungene, nach denen für so manchen eine Figur nicht mehr mit einer anderen Stimme denkbar ist.

Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Verfechter der Originalton-Fraktion? Spielt ihr lieber deutsche Lokalisierungen? Lasst ihr vielleicht sogar einen Titel ganz aus, wenn die Zwischensequenzen nicht deutsch vertont wurden? Natürlich gibt es auch Fälle, die sich nicht recht in die obige Auswahl an Antworten einfügen. Vielleicht gibt es nur eine besondere Synchro, für die ihr eine Ausnahme macht? Recherchiert ihr sogar, welche Tonfassung als erste aufgenommen wurde (oder für das Motion Capturing benutzt wurde) und wählt immer diese Sprach-Version als den Originalton? Oder habt ihr noch ganz andere Vorlieben, die in der obigen Auswahl nicht abgedeckt werden? Dann gebt eure Stimme für "Anderes" und erleuchtet uns in den Kommentaren.

Die dieswöchige Sonntagsfrage wurde von einem User vorgeschlagen. Danke an Inso!

Ihr könnt eure Stimme in der Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr seid wie Inso und habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.