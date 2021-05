PM: Dying Light Stay Human: Einzelheiten zum Kampfsystem, Weltdesign und Multiplayer-Modus (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Dying Light 2 Stay Human am 7. Dezember auf PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht wird. Aus diesem Anlass haben wir neue Gameplay-Details für euch.

Überlebende, die Sonne geht unter! Vor über zwanzig Jahren hat der Virus Harran heimgesucht und in den Ruin getrieben. Die Menschheit ging unter, aber jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Stadt, die eine der letzten Bastionen Überlebender in Dying Light 2 Stay Human ist. Ein Funke der Hoffnung auf das Überleben der gesamten Menschheit, aber auch auf euch, denn ihr spielt einen wandernden Pilger zwischen den verstreut liegenden Siedlungen. Getrieben von dem Wunsch, die Geheimnisse eurer Vergangenheit zu enthüllen, und um diejenigen wiederzufinden, die ihr verloren habt, unterbrecht ihr eure Reise und schmiedet eure eigene Legende.

Dying Light 2 Stay Human bietet eine weite, vielschichtige offene Spielwelt mit einer einzigartigen Architektur. Da die Zivilisation ins Mittelalter zurückgeworfen wurde, werden in der Stadt moderne, urbane Bauwerke mit mittelalterlichen Gebäuden und landwirtschaftlichen Umgebungen verflochten. Ihr bewegt euch hauptsächlich mit Parkour-Fertigkeiten fort, besitzt aber auch einen Kletterhaken und einen Gleitschirm, um euch geschmeidig durch die vielen Levels zu bewegen. Meistens gibt es mehrere Arten, um ans Ziel zu gelangen, also seid kreativ und spielt mit euren Fähigkeiten, um neue Möglichkeiten zu entdecken und an eure Grenzen zu gehen.

Auf eurem Abenteuer erfahrt ihr, dass die Stadt eine lebende, pulsierende Welt ist. Ihre Einwohner haben Meinungen, Beziehungen, bilden Fraktionen und versuchen fortwährend, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Oft entscheidet ihr, wer in einem laufenden Konflikt die Oberhand gewinnt, aber vergesst nicht, dass ihr euch auch den Konsequenzen eurer Entscheidungen stellen müsst. Die Stadt ist ein komplexer Organismus, der auf eure Entscheidungen reagiert. Abhängig davon, wen ihr unterstützt, wird sich eure Umgebung verändern und euch neue Möglichkeiten bieten, euch aber auch vor neue Herausforderungen stellen.

Auch in Hinblick auf den Kampf sind eure Entscheidungen wesentlich. Die Welt von Dying Light 2 Stay Human steckt voller gnadenloser Kämpfe und unerwarteter Begegnungen. Ihr müsst eure Taktiken und Vorgehensweisen ausfeilen, um eure Gegner zu besiegen. Dafür könnt ihr Ausrüstung herstellen und auf kreative Waffen und eine Vielzahl an Kampffertigkeiten zurückgreifen. Jeder Kampf in der Stadt ist anders. Stellt euch den Herausforderungen: Versucht euch an nicht offensichtlichen Kombinationen, lernt, wie ihr eure Umgebung zu eurem Vorteil nutzen könnt, und sucht nach cleveren Wegen, Hindernisse zu umgehen.

Mit all diesen Überlebensmöglichkeiten gehört ihr zu den wenigen, die es wagen, bei Nacht zu reisen, und unbeschadet zurückkehren. Tagsüber verändert ihr die Stadt. Nachts verändert die Stadt sich selbst. Ihre Straßen werden überschwemmt von den Infizierten, die nur auf den Sonnenuntergang gewartet haben. Das ist zwar deren Zeit, aber mit euren außergewöhnlichen Fähigkeiten könnt ihr das Beste daraus machen. Während die Monster geschäftig ihre Beute jagen, könnt ihr in ihre Verstecke eindringen und sie nach mächtigen, einzigartigen Gegenständen durchsuchen. Es ist ein gefährliches Unterfangen, aber es lohnt sich.

In der Stadt zu überleben, kann eine riskante und gefährliche Aufgabe sein. Deshalb könnt ihr den Großteil der rauen und verschachtelten Welt von Dying Light 2 Stay Human gemeinsam mit euren Freunden im Koop-Modus erkunden. Ob ihr nun stolz seid auf eure Errungenschaften und sie präsentieren wollt oder neugierig darauf, wohin euch andere Entscheidungen führen würden – ihr könnt entweder euer eigenes Spiel hosten oder euch Freunden anschließen und Dying Light 2 Stay Human gemeinsam erleben.

Vorbestellungen für Dying Light 2 Stay Human sind ab heute möglich und bieten euch die Gelegenheit, euch ein einzigartiges Skin-Paket zusammen mit dem Spiel zu sichern. Es enthält ein sechsteiliges Original-Outfit, eine Waffen-Skin und eine Gleitschirm-Skin – alles, was ihr braucht, um eure übernatürlichen Kampf- und Parkour-Fertigkeiten zur Schau zu stellen!

Wir veröffentlichen auch weiterhin Details zu Dying Light 2 Stay Human, also verfolgt unsere Neuigkeiten, um mehr über das Spiel, und die Angebote zu entdecken, die wir für euch bereithalten. Bleibt menschlich!