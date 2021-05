PM: Player Celebration 2021 – Sammelt mit diesen Games einfache Trophäen (Sony Playstation Blog)

PS4

Seid ihr fleißig dabei, Trophäen für die PlayStation Player Celebration zu sammeln? Noch bis zum 8. Juni heißt es: Spiele zocken, Trophäen erringen und beim Erreichen der Community-Ziele exklusive Preise abstauben.

Damit ihr euren persönlichen Beitrag möglichst einfach leisten könnt, haben wir euch bereits die besten Free-to-Play-Spiele vorgestellt, bei denen ihr simpel die virtuellen Pokale holt. Und natürlich sammelt ihr auch in den kostenlosen Games der Play at Home 2021-Aktion, zum Beispiel Ratchet & Clank oder Horizon Zero Dawn, wertvolles Edelmetall für die Community Challenge.

Ihr braucht noch Tipps für noch mehr Trophäen? Kein Problem! Ihr findet in den aktuellen Days of Play 2021-Angeboten hunderte starke Spiele zu drastisch reduzierten Preisen. Wir möchten euch jetzt sechs Games vorstellen, bei denen ihr einfach Trophäen sammeln könnt und beim Kauf richtig spart.

Der spannende Mystery-Thriller Kona kostet im Angebot unter drei Euro und liefert euch dafür nicht nur rund fünf bis sechs spannende Stunden vor eurer PlayStation, sondern auch insgesamt 36 Trophäen, die ihr in einem Spieldurchgang bekommen könnt. Ihr übernehmt die Rolle des Privatdetektivs Carl Faubert, der im Kanada der 1970er-Jahre einen Routineauftrag übernimmt, der sich schnell als deutlich schwieriger erweist, als zuerst gedacht. Bei euren Ermittlungen rund um Québec bekommt ihr es mit feindseligen Einheimischen zu tun und testet eure Survival-Fähigkeiten, wenn ihr euch durch Schneestürme kämpft und einem Rudel hungriger Wölfe begegnet.

In dem spannenden Mittelalter-Abenteuer mit reichlich Action- und Stealth-Gameplay gibt es zwar viel mehr Ratten als Trophäen, aber ihr könnt insgesamt 36 Pokale einsammeln, wenn ihr euch mit dem jungen Geschwisterpaar Amica und Hugo durch das Frankreich im Jahr 1349 schlagt, um brutalen Häschern zu entkommen. Zwischen Hexenjägern, feindlichen Rittern und dem allgegenwärtigen Schwarzen Tod bekommt ihr es dabei euch noch mit Horden an quiekenden und zappelnden Ratten zu tun. Die lassen sich aber auch zu eurem Vorteil einsetzen, wenn ihr es klug anstellt.

Zurück nach Hope County: Wenn ihr Far Cry 5 gespielt habt, dann wird euch sicherlich noch das hochexplosive Finale in Erinnerung geblieben sein. Und genau daran knüpft das Spin-off Far Cry New Dawn an, bei dem ihr euch durch eine postapokalyptische Welt schlagt, die erstaunlich bunt und lebendig daherkommt. Eure Gegenspieler sind die Zwillingsschwestern Mickey und Lou, richtige „Bad Sisters“, die sich mit einer ganzen Armee an Mad Max-gestylten Endzeitkriegern, den sogenannten Highwaymen, auf Mord, Raub und Plünderung spezialisiert haben. Das könnt ihr natürlich nicht einfach so hinnehmen und erlegt die Fieslinge in der riesigen offenen Spielwelt, wo immer diese auftauchen.

In Ghost of Tsushima reist ihr in das Jahr 1274 und verteidigt die Insel Tsushima vor einer Invasion der Mongolen. In der Rolle des letzten überlebenden Samurais Jin Sakai stellt ihr euch dem Anführer Khotun Khan mit seiner riesigen Armee und sollt die Einwohner vor den Aggressoren schützen. Dabei findet ihr schnell heraus, dass Jin keineswegs ein eindimensionaler Actionheld mit Schwert und Bogen ist, sondern ein vielschichtiger Charakter, der seine Handlungen und seinen Weg immer wieder hinterfragt. Optisch opulent in Szene gesetzt und spielerisch ein absoluter PlayStation-Meilenstein, den ihr euch unbedingt gönnen solltet. Ihr könnt 13 der insgesamt 52 Trophäen automatisch bekommen, wenn ihr wichtige Missionen abschließt.

Sagt euch BT-7274 etwas? Nein? Dann wird’s aber Zeit den Mech-Titanen näher kennenzulernen, denn das Stahlungetüm von Kampfmaschine wird euch garantiert am Ende der gut achtstündigen Kampagne von Titanfall 2 richtig ans Herz gewachsen sein. In der Rolle von einfachen Soldaten Jack Cooper geratet ihr in eine Spirale aus Gewalt, Korruption und Verrat, und nur mit der Unterstützung des waffenstarrenden Kolosses werdet ihr die zahlreichen Schlachten heil überstehen. Beste Sci-Fi-Action von Respawn Entertainment, den Machern von Apex Legends und Star War Jedi: Fallen Order.

Die meisten Trophäen sammelt ihr nebenher ein, wenn ihr einfach die Kampagne spielt, die Missionen besteht und Zwischengegner zu Altmetall verarbeitet.

Herr der Ringe-Fans werden ihre Freude haben, denn in Mittelerde: Mordors Schatten übernehmt ihr die Rolle des Waldläufers Talion, der sein Leben und das seiner ganzen Familie bei einem Angriff von Saurons Armee verloren hat. Der legendäre Elben-Schmied Celebrimbor holt den tapferen Krieger aus dem Schattenreich zurück und unterstützt ihn bei seinem nun folgenden Rachefeldzug. Dabei bekommt ihr es in der offenen Spielwelt von Mordor nicht nur mit billigem Kanonenfutter zu tun, sondern taucht in die lebendige Gesellschaft der Orcs und Uruks ein. Diese verfügen über ein sich stetig wandelndes soziales Gefüge und sind in Clans organisiert, denen ein Warchief vorsteht. Um die mächtigen Clan-Chefs zu beseitigen, müsst ihr euch erst durch seine Soldaten und Offiziere metzeln. Wenn ihr euch als echter Racheengel erweist und die Missionen meistert, dann winken zur Belohnung bis zu 52 Trophäen.

