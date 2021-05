Valorant angespielt: Counter-Strike-Gefühl mit einem Schuss Overwatch

Teaser Unser Schülerpraktikant Linus hat sich als Neuling an Valorant gewagt, das ihn schon länger reizte. Im Angespielt verrät er, warum er gerne Runde um Runde im Multiplayer-Shooter gestartet hat.

Angriff durch Wände – ganz ohne Wallhack

Der Punktezähler zeigt 12:12. Beiden Teams fehlt nur noch ein Punkt zum Sieg. Wir sind in der Rolle der Angreifer. Schnell steht unser Plan fest: Wir werden zusammen auf Punkt B gehen. 3, 2, 1 und los! Hinter der ersten Ecke vermute ich bereits Gefahr und nutze die Fähigkeit meines Helden, ich kann die Feinde blenden. Wir gehen weiter und ein Kollege erledigt den überraschten Gegner, während ein anderer einen Überwachungsdart auf Punkt B abfeuert. Wir wissen nun genau, wo die anderen sind und rennen zum Ziel. Zwei weitere Gegner werden von uns erledigt. Ich platziere die Bombe, währenddessen stellen sich meine Teamkameraden so auf, dass sie alle möglichen Wege im Blick haben. Wir warten auf den letzten Angriff der übrigen beiden Gegner, doch der Countdown des Sprengstoffs läuft ab – wir haben gewonnen.Ich erlebte einige spannende Matches dieser Art in, dem Online-Taktik-Shooter von-Entwickler Riot Games, der am 2.Juni 2020 veröffentlicht wurde. Valorant ist im Kern wie. Zwei Teams von jeweils fünf Spielern kämpfen gegeneinander. Die Angreifer müssen den Spike (eine Bombe) an einer von zwei bis drei möglichen Stelle auf der Karte platzieren. Die Verteidiger müssen sie daran hindern, indem sie das andere Team ausschalten oder den aktivierten Spike rechtzeitig entschärfen.Jeder Spieler hat ein Leben pro Runde und das Team, das zuerst 13 Runden für sich entscheidet, gewinnt das Match. Eine komplette Runde dauert in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Valorant ist also kein Spiel für zwischendurch. Was den Riot-Shooter von Counter-Strike unterscheidet: Ihr wählt zu Beginn des Matches einen Agenten aus und euch stehen neben euren Waffen noch die spezifische Heldenfähigkeiten des Agenten zur Verfügung. Die Kräfte funktionieren zum Großteil wie Granaten mit extra Funktionen. Zum Beispiel kann Reyna Flashbangs in Form eines ...