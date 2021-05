PM: Company of Heroes 2 und die große CoH2-Erweiterung „Ardennes Assault“ können jetzt kostenlos auf Steam heruntergeladen (und für immer behalten) werden (Cosmocover)

PC Linux MacOS

Company of Heroes 2 und die große CoH2-Erweiterung „Ardennes Assault“ können jetzt kostenlos auf Steam heruntergeladen (und für immer behalten) werden

SEGA Europe Ltd. und Relic Entertainment freuen sich bekanntzugeben, dass das von Kritikern gefeierte Echtzeit-Strategiespiel Company of Heroes 2 vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2021 kostenlos über Steam heruntergeladen (und behalten) werden kann. Zum allerersten Mal können Spieler auch die gefeierte Einzelspieler-Kampagne „Ardennes Assault“ kostenlos spielen. Zusätzlich ist die gesamte Company of Heroes-Franchise bis zum 3. Juni bis zu 80% reduziert.

Passend dazu gibt es einen Trailer:

COH2 & Ardennes Assault Erweiterung sind für immer kostenlos Es gibt wirklich keine bessere Gelegenheit für Strategiefans, diesen bahnbrechenden historischen Titel in die Hände zu bekommen, sich in die spannenden taktischen Kämpfe zu stürzen und den Sieg über die Ost- und Westfront des Zweiten Weltkriegs zu erringen. Neueinsteiger in die preisgekrönte RTS-Serie des Zweiten Weltkriegs können sich auf unzählige Stunden Einzel- und Mehrspieler-Gameplay freuen, mit dem ultimativen Ziel, die mächtigen deutschen Streitkräfte zu besiegen und das Blatt des Krieges zu wenden. Laden Sie COH2 und Ardennes Assault jetzt kostenlos herunter und starten Sie Ihre Einzelspieler-Kampagne mit der Ardennenoffensive oder stürzen Sie sich direkt in die verschiedenen intensiven Online-Multiplayer-Modi und -Missionen.

Franchise Celebration Sale & kostenloser Bonus-DLC Während Spieler und Spielerinnen Company of Heroes 2 und COH2: Ardennes Assault an diesem Wochenende kostenlos herunterladen (und behalten) können, ist die gesamte Franchise – einschließlich des originalen ‚Company of Heroes‘ und aller anderen wichtigen DLCs und Bundle-Packs – während des Franchise Celebration Steam Sale vom 27. Mai – 3. Juni 2021 um bis zu 80% reduziert. Außerdem können Spieler auch das COH2 ‚Case Blue Mission Pack‘ kostenlos erhalten, wenn sie sich hier anmelden.

Mehr Informationen zu diesen Angeboten und zur Serie an sich gibt es auf www.companyofheroes.com. Außerdem bekommt man von Relic Entertainment Updates via YouTube, Twitch, Facebook und Twitter. Mehr zu SEGA Europe erfährt man auf www.sega.co.uk, oder auf Facebook, Twitch oder Twitter.