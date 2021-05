Teaser Es gibt etwas zu feiern! Und zwar Folge 100 dieses Podcasts-Formats. Zu diesem besonderen Anlass hat sich Dennis einen ganze besonderen Gast eingeladen, der ganz eigene Themen im Gepäck hat.

Wir in der Redaktion erinnern uns, als wäre es gestern gewesen. Wir haben uns etwas besonderes für unsere treuen Premium-User überlegt und nach etwas Brainstorming kam der Wochenschluss-Podcast zustande. Jeden Freitag diskutieren wir für euch über die Themen der vergangenen Woche. Und nun ist es soweit, wir feiern die 100. Ausgabe des WoSchCa. So etwas muss natürlich gefeiert werden und so hat sich heute Karsten Scholz zu diesem Anlass eingeladen.

Alle Themen im Überblick: