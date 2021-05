EA Sports: Jahresbericht offenbart Einnahmen von "Ultimate Team"

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass der "Ultimate Team"-Modus in den Spielen von EA Sports eine riesige Einnahmequelle für den kanadischen Publisher ist. Der Modus findet sich seit vielen Jahren in den Spieleserien NHL, Madden und FIFA wieder. Hier geht es unter anderem darum, möglichst die besten Spieler für sein Eishockey-, American Football- oder Fußball-Team aus sogenannten "Packs" zu ziehen, welche man entweder mit Zeit- oder Geldeinsatz bekommt. Auch wenn zuletzt viel Kritik an diesem Geschäftsmodell auf EA eingeprasselt ist und sie auch bereits wegen Verstoßes gegen das Glücksspielgesetz zu Strafzahlungen verurteilt wurden, scheint dies dem Umsatz keinen Abbruch zu tun - im Gegenteil.

Wie der Branchenanalyst Daniel Ahmad auf Twitter verkündete, steigen die Umsatzzahlen von Ultimate Team stetig weiter. Waren es im Jahr 2015 noch 587 Millionen US-Dollar, stieg der Umsatz bis zum letzten Jahr auf 1,49 Millarden US-Dollar. In diesem Jahr liegt die Umsatzerwartung sogar bei 1,62 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Jahresbericht von EA.

Das Free-2-Play-Spiel Fortnite von Epic Games hat im Vergleich dazu übrigens sogar noch beeindruckendere Zahlen zu bieten, wie sich aus einer Präsentation von Epic aus dem letzten Jahr entnehmen ließ. So wurden 5,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 und 3,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 umgesetzt.