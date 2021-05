Far Cry 6: Gameplay-Video / Release am 7. Oktober

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Update vom 29.05.2021

Ubisoft hat wie angekündigt den Gameplay-Trailer veröffentlicht. Ihr findet ihn nun unten eingeklinkt. Im Zuge des Gameplay-Reveals wurde auch der Releasetermin genannt. Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021.

Ursprüngliche News

Am heutigen Freitag wird Ubisoft per Twitch- und Youtube-Stream erstmals Gameplay-Material zu Far Cry 6 präsentieren. Doch bereits vorab ist ein knapp sechs Minuten langes Video mit unkommentierten Spielszenen zum neuesten Egoshooter geleakt worden. Ihr findet den Clip direkt unterhalb dieser News.

Da auch Diktator Castillo (gespielt von Giancarlos Esposito) in den Szenen zu sehen ist, besteht kein Zweifel, dass es sich bei dem gezeigten Spiel um Far Cry 6 handeln muss. Ob es auch der offizielle Gameplay-Trailer für die anstehende Präsentation ist, werden wir heute Abend ab 18:30 Uhr erfahren.