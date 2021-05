PM: 14 Minuten neues Gameplay von Horizon Forbidden West (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, die allererste Gameplay-Enthüllung von Horizon Forbidden West bei State of Play mit euch teilen zu dürfen. In dieser einzigartigen Episode gibt es 14 Minuten an nie zuvor gesehenem Gameplay-Videomaterial zu bestaunen, das direkt auf der PlayStation 5-Konsole aufgenommen wurde, sowie eine kurze Zusammenfassung mit dem Game Director von Horizon, Mathijs de Jonge, und meiner Wenigkeit.

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Aloy, eine Maschinenjägerin, ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen. Gemeinsam mit alten Freunden und neuen Gefährten muss sie dieses gefährliche Grenzgebiet überwinden, um die Antworten zu finden, die sie zur Rettung des Lebens auf der Erde braucht.Im „State of Play“-Video hat Aloy ihren treuen Freund Erend zu den Überresten von San Francisco geschickt, um ein wichtiges Artefakt zu bergen. Dabei stößt er jedoch schnell auf Schwierigkeiten, als er einer Rebellenfraktion des Tenakth-Stammes begegnet – blutrünstigen Kämpfern, die es irgendwie geschafft haben, Maschinen zu überbrücken. Aloy muss die Ruinen durchqueren und gegen zahlreiche Gegner kämpfen, um ihren Freund zu retten und ihre Reise fortzusetzen.

Dieses gefährliche und unbekannte Land steckt voller Herausforderungen und Gefahren, doch Aloy hat neue Werkzeuge, die ihr bei der Bewältigung helfen. Der Zugwerfer beschleunigt das Klettern und holt sie schnell aus brenzligen Situationen heraus, mit dem Schildflügel kann sie sicher aus großer Höhe herabsteigen (oder Gegner von oben überraschen) und mit der Tauchermaske kann sie eine völlig neue Unterwasserwelt erkunden. Nicht zu vergessen sind auch die Verbesserungen an ihrem Fokus, der jetzt Bereiche anzeigt, an denen sie frei klettern kann, und ihr die Fähigkeit verleiht, mehr Maschinen zum Reiten und Kämpfen zu überbrücken.

Wo wir gerade vom Kämpfen sprechen: Horizon Forbidden West legt den Schwerpunkt auf Taktiken und Entscheidungen, indem es den Spielern eine große Auswahl an Waffen bietet. Aloys treuer Speer eignet sich gut für den Nahkampf und ermöglicht ihr eine Reihe neuer Kombos. Bögen mit Spezialmunition beseitigen die Rüstungsteile von Maschinen und legen ihre Schwachpunkte frei. Mit Schleudern können Haftgranaten verschossen werden, die Gegner vorübergehend aufhalten. Und es gibt noch viele weitere Waffen, die alle an Werkbänken aufgerüstet werden können.

Aloy wird es nicht nur mit menschlichen Gegnern zu tun haben. Das Spiel bietet darüber hinaus eine große Vielfalt an neuen gefährlichen Maschinen: Sonnenflügel am Himmel, Krallenschreiter und Bebenzähne an Land, Schnappmäuler und die kleineren (jedoch nicht zu unterschätzenden) Gräber im Wasser. Das ist jedoch nur der Anfang, da in der gewaltigen offenen Welt von Horizon Forbidden West noch viele weitere enthüllt werden. Ihr werdet mit Kreativität und Köpfchen vorgehen müssen, um sie alle zu erledigen.

Vielen Dank, dass ihr unsere Gameplay-Enthüllung von Horizon Forbidden West angesehen habt! Wir können noch kein exaktes Erscheinungsdatum nennen, aber die Entwicklung liegt gut im Zeitplan und wir werden bald mehr Neuigkeiten für euch haben.

Wir danken euch wie immer für eure andauernde Unterstützung und können es kaum erwarten, von euren Lieblingsmomenten zu hören.