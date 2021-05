PM: SEGA präsentiert zahlreiche News aus dem Sonic-Universum (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

SEGA präsentiert zahlreiche News aus dem Sonic-Universum

– Beim allerersten Sonic Central Virtual Event kündigt SEGA neue Konsolen-Erlebnisse, Sonic Colors: Ultimate und Sonic Rangers, weitere Details zu Netflix‘ Sonic Prime, Neuigkeiten zu mobilen Platformen, musikalische Events und vieles mehr an! –

Burbank, Kalifornien – 27. Mai 2021 – Zu Ehren des 30-jährigen Jubiläums von Sonic the Hedgehog veranstaltete SEGA heute das allererste „Sonic Central“-Livestream-Event, das auf den offiziellen Sonic the Hedgehog YouTube- und Twitch-Kanälen übertragen wurde. Während des feierlichen Events enthüllte SEGA eine Fülle von kommenden Unterhaltungserlebnissen mit dem blauen Wirbelwind höchstpersönlich. Der Stream begann mit den Machern der kommenden Netflix-Animationsserie Sonic Prime. Da keine Feier ohne ein wenig Musik komplett wäre, enthüllte SEGA, dass sie Sonics 30-jähriges Jubiläum mit einem Live-Orchester-Event am 23. Juni feiern werden, bei dem Musik aus Sonic-Spielen der letzten 30 Jahre zu hören sein wird. Eine besondere Vorschau wird es während Geoff Keighleys Summer Game Fest Kickoff Live! am 10. Juni geben, mit speziellen Gastauftritten von Crush 40 und Tomoya Ohtani.

Im Anschluss an das Eröffnungssegment stürzte sich SEGA in das Medium, mit dem alles begann, und kündigte eine Reihe von Spielen mit Überschallgeschwindigkeit an, die den beliebten Dauerrenner in diesem Jahr auf die folgenden Konsolen, PCs und mobilen Geräte bringen werden:

Außerdem wird Sonic zur Feier des 30-jährigen Jubiläums einige besondere Auftritte in verschiedenen anderen Spielen haben, darunter:

Two Point Hospital: Baue ein Krankenhaus aus dem Nichts zu einem Meisterwerk auf, diesmal komplett mit exklusiven Sonic-In-Game-Gegenständen, Charakteranpassungsoptionen und Krankenhaus-Dekor. Tausche die Outfits der Mitarbeiter, um Sonics 30. Geburtstag gebührend zu feiern, mit Gegenständen, die am 22. Juli kostenlos im Spiel erhältlich sein werden.

Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten für eine Party! SEGA hat zur Feier des 30-jährigen Jubiläums eine Reihe von Erinnerungsartikeln enthüllt, an denen sich Sonic-Fans noch viele Jahre lang erfreuen können.