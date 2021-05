PM: Aragami 2 kündigt Releasedatum mit neuem Gameplay-Trailer an (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aragami 2 kündigt Releasedatum mit neuem Gameplay-Trailer an

– Der neue Trailer zeigt eine Vielzahl an Feinden und gibt einen ersten Einblick in Kampf, Schleichen und die Kräfte von Aragami 2. Vorbestellungen auf PC sind nun möglich –

BARCELONA, Spanien, 27 Mai 2021 – Lince Works freuen sich bekannt geben zu können, dass Aragami 2 am 17. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC erscheint. Zusammen mit einem spannenden Gameplay-Trailer gibt das Entwicklungsteam bekannt, dass das Spiel ab sofort auf dem PC vorbestellt werden kann!

Seht euch hier den neuen Gameplay-Trailer zu Aragami 2 an:

Lince Works präsentiert stolz die ersten Einblicke in das Gameplay von Aragami 2 mit einen Cinematic-In-Engine-Einblick in den Stealth-Action-Titel. In Aragami 2 stellen sich Spielerinnen und Spieler dem drohenden Terror des Akatsuchi Empire, das das Rashomon Valley bedroht. Die Aragami erheben sich wie ein Clan um das ihrige zu schützen, dabei nutzen sie die Schatten zu ihrem Vorteil.

Mit über 700.000 verkauften Kopien war das ursprüngliche Aragami ein großer Erfolg für das aufstrebende Studio Lince Works. Aragami 2 bietet nun die Gelegenheit um mehr Ideen des Teams zu realisieren und ein neues Gesicht im Stealth-Action-Genre zu etablieren.

“Wir sind sehr stark gewachsen, seit wir an dem ursprünglichen Spiel gearbeitet haben und als größeres Studio haben wir die Möglichkeit das volle Potential von Aragami in dieser Fortsetzung zu realisieren,” erklärt David León, Game Director bei Lince Works. “Eines der Dinge über die wir wirklich begeistert sind, ist das neue Kampfsystem, das nicht nur alteingesessenen Fans eine neue Spielweise bietet, sondern auch Neulinge durch eine intensivere Gameplay-Erfahrung in Aragami 2 willkommen heißt.”

Aragami 2 erscheint am 17. September 2021. Vorbestellungen sind ab sofort über Steam (€34.99) möglich und wer vor dem Launch zugreift, erhält 15% Rabatt. Aragami 2 wird zum Launch auch im PlayStation Store (€39.99), and Xbox Store (€39.99) erhältlich sein.

Über Lince Works

2014 gegründet ist Lince Works das Studio hinter dem erfolgreichen Third-Person-Stealth-Spiel Aragami, das 2016 veröffentlicht wurde. Das in Barcelona ansässige Studio arbeitet seitdem an der Entwicklung von Aragami 2 mit der finalen Unterstützung von GameSeer, Media und der ICEC.

Über Game Seer Venture Partners

Die 2019 gegründete, in Deutschland ansässige Game Seer Venture Partners hat sich auf die frühzeitige Projektfinanzierung für bedeutende Indie-Titel spezialisiert. Als eigenständiges Unternehmen mit einer schlanken Struktur konzentriert sie sich auf die Unterstützung innovativer PC- und Konsolenproduktionen mit wettbewerbsfähigen Finanzierungsbedingungen sowie entscheidenden Verbindungen zu Schlüsselfiguren der Branche. Sie kümmert sich um die Rahmenbedingungen während die Entwickler freie Hand haben. Im Unternehmensportfolio angekündigter, kommender Titel befinden sich das mit Spannung erwartete Aragami 2 (Lince Works), Away: The survival Series (Breaking Walls), oder Alaloth Champions of the Four Kingdoms.

Webseite: www.game-seer.com

Über Merge

Merge ist ein unabhängiger Videospielpublisher mit Sitz in Manchester (UK). Das Unternehmen veröffentlicht weltweit interaktive Software für PCs und Videospiel-Konsolen. Merge ist zudem darauf spezialisiert Sammeledition für den physischen Vertrieb von Titeln unabhängiger Entwicklungsstudios zu veröffentlichen.