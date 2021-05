PM: Ein verdrehtes Sci-Fi-Adventure erwartet euch in Beautiful Desolation (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein Gruß an alle Reisenden! Mein Name ist Chris Bischoff, Creative Director von The Brotherhood. Unser afrikanisches, isometrisches Sci-Fi-Adventure „Beautiful Desolation“ erscheint diese Woche für PS4. Deshalb möchten wir euch einen kurzen Blick auf einige der über 40 bizarren und einzigartigen Charaktere ermöglichen, die ihr auf eurer Reise treffen werdet.

Video abspielen

Da unser 2-köpfiges Team in Südafrika lebt, ist Beautiful Desolation ein bisschen wie ein Liebesbrief an unsere Heimat. Wir wollten ein Sci-Fi-Adventure machen, das vor coolen afrikanischen Inspirationen und Porträts nur so strotzt. So nahmen die Charaktere natürlich einen Platz in der ersten Reihe ein – durch ihr Aussehen, ihre Namen, den Slang, den sie sprechen, und sogar die authentischen afrikanischen Sprecher, die wir engagierten, um sie zum Leben zu erwecken. Hier sind also 5 Charaktere, auf die ihr achten solltet.

„Wenn einem Volk seine Geschichte genommen wird, wird es alles tun, um sie sich zurückzuholen.“ – Oothee

Die Hanasi sind ein ehemals stolzer Kriegerstamm, der mit eiserner Faust regierte. Ihre Kultur wurde durch Modernisierung und Unterwerfung langsam ausgehöhlt. In ihrem benommenen Zustand sind sie von ihrer Geschichte und der Verbindung zu ihren Vorfahren abgeschnitten. Jetzt schwinden sie im grellen Sonnenlicht dahin und betteln Passanten um Reste an.

Oothee oder Momma, wie die Hanasi sie nennen, ist die Matriarchin dieses Stammes. Sie erscheint als junge Frau, ist aber in Wirklichkeit uralt. Manche spekulieren, dass ihr Geist einfach von einer Hanasi-Maid zur nächsten wechselt. Oothee und ihre Brüder machen sich auf den Weg, die Hanasi zu vereinen. Mit Hilfe eines Heilkrauts haben sie einen Weg gefunden, mit ihren Ahnen auf der Astralebene Zwiesprache zu halten.

„Der Wirt muss ein Kind sein. Ihre Gehirne sind weich … ihre Rückgrate formbar. Selbst ihre Schädelplatten sind noch nicht zusammengewachsen, so dass der Fley durch das weiche Fleisch dringen kann.“ – The Grand Maw

Der Fley ist ein Wurm, der eine symbiotische Beziehung mit seinem Wirt eingeht. Die Symbiose dieser Beziehung steht in Frage.

The Grand Maw ist die Herrscherin der Fley. Sie befindet sich auf dem Höhepunkt der Fley-Evolution, was bedeutet, dass sie keinen menschlichen Wirt mehr braucht. Aber ohne einen Körper, der sie am Leben erhält, wird sie stattdessen in einem großen Bottich in den vulkanischen unterirdischen Höhlen von Scoria gehalten. The Grand Maw sucht verzweifelt nach einem Weg, die Fley über den Lavafall von Scoria hinaus expandieren zu lassen.

„Ich vertraue keinem Mann mit einem sauberen Hund.“ – Ishmael

Die Mongrels (Mischlinge) sind das, was von der menschlichen Zivilisation übrig geblieben ist. Dank Umweltanzügen sind sie in der verstrahlten Einöde nicht eingeschränkt.

Ishmael ist ein Mongrel-Jäger (Mischlingsjäger), der den Auftrag hat, den mythischen Umloki aufzuspüren, der Ishmael in die Wüstenebenen von Vesta führt. Dieses Abenteuer hat einen hohen Preis … sein Bein und den Tod von Red, seiner Jagdgarnele.

„Nevrogorses selbst riss mein Auge wie eine Weintraube aus und schnitt meinen Kehlkopf heraus, als ich vor ihr kniete, als Erinnerung daran, dass sie mich immer beobachtet und ich sie immer lobpreisen soll. Was für ein Geschenk!“ – Bra Bones

Die Witnesses (Zeugen) sind Cyborgs, die so viele Teile ihrer Anatomie ersetzt haben, dass sie kaum noch als Menschen gelten. Sie sind das Bindeglied zwischen dem einfachen Volk und den High Priests Of Tribulation (Hohepriestern der Trübsal).

Bra Bones betreibt The Old Abbey (Zum alten Kloster), eine Taverne in Vesta, in der auch die Mistress of Witherberg (Gebieterin von Witherberg) zu Hause ist. Er ist immer auf der Suche nach einem guten neuen Mitglied für den Kult der Witnesses.

„Ich will nicht mehr in der Dunkelheit sein. Narchee vermisst das Licht. Bitte …“ – Narchee

Die Caecus sind blinde Kartenmacher. Jahrhunderte der Erkundung des Ödlands haben ihre Körper verkümmern lassen, die nun von Drohnen gestützt und gehalten werden.

Narchee ist ein großer Caecus, der damit beauftragt wurde, einen Funkturm in Betrieb zu halten. Leider hat er Angst vor der Dunkelheit, und seine Blindheit hat ihn in einen dauerhaften Zustand der Angst und Depression versetzt.

So sieht es also aus. In seinem sonderbaren Kern ist Beautiful Desolation ein storygetriebenes Sci-Fi-Adventure, das in einem postapokalyptischen Südafrika der fernen Zukunft spielt, das durch eine außerirdische Technologie umgeformt wurde. Spieler müssen wissen, dass dies kein tiefgründiges Rollenspiel mit verrückter Charakteranpassung, Gegenstandsstatistiken, Beutejagd oder ständigen Kämpfen ist. Vielmehr geht es im Kern des Spiels darum, dieses verdrehte, afrikanische Sci-Fi-Setting zu erkunden, bizarre Charaktere zu treffen, storydefinierende Dialogentscheidungen zu treffen und ein paar Rätsel zu lösen. Wenn das nach eurem Geschmack ist, könnt ihr es am 28. Mai 2021 auf PS4 ausprobieren.

Gute Reise!