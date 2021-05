PM: MH Rise Ver. 3.0 jetzt LIVE + Neuigkeiten zu MH Stories 2 (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des digitalen Monster Hunter™-Events haben wir zwei neue Trailer zu Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin und Monster Hunter Rise veröffentlicht. Weitere spannende Details zu beiden Titeln wurden von Ryozo Tsujimoto, dem Producer der Monster Hunter-Serie, und Yasunori Ichinose, dem Game-Director von Monster Hunter Rise, preisgegeben. Der neue Trailer zu Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin zeigt erstmals ein mysteriöses Licht, das Monster zur Raserei bringt, und weitere bekannte Gesichter aus dem Vorgänger Monster Hunter Stories™. Außerdem werden weitere Details zur Suche nach neuen Monstie-Eiern und der Ritus der Überlieferung erklärt, ein neues Feature, das euch erlaubt, eine einzigartige Sammlung von Monsties zu erstellen. Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruin wird am 9. Juli für Nintendo Switch™ und den PC erscheinen.

Das zweite Titel-Update zu Monster Hunter Rise ist heute erschienen. Das Update Version 3.0 fügt dem Spiel zwei neue Monster, ein neues Ende der Hauptgeschichte, neue Quests, neue Waffen und Rüstungen und vieles mehr zu.

Im neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin werden erstmals die Zornesstrahlen gezeigt, die Monster in der ganzen Welt plötzlich zur Raserei treiben. Ob es eine Verbindung zwischen den Raserei auslösenden Strahlen und dem Verschwinden von Rathalos und der Geburt von Ausmerzflügel-Ratha gibt, bleibt unklar. Es wurden neue, wiederkehrende Protagonisten vorgestellt und die Rückkehr der Buddies Avinia und des Monsties Frostfang bekannt gegeben, deren Unterstützung sich Spieler:innen sicher sein können.

Neben diesen spannenden Details zur Geschichte wurde im digitalen Event auch erklärt, wie ihr eure Monsties sammeln und verbessern könnt. Neue Eier können in jedem Monstie-Nest in der Spielwelt gefunden werden. Die Nester können verschiedenste Größen und Formen haben, besonders seltene Eier enthalten häufig Monsties mit einer ungewöhnlichen Kombination an Genen. In den Stallungen können Spieler:innen ihre Eier ausbrüten und erfahren, welches Monstie sich darin befindet. Mit dem Ritus der Überlieferung können einzigartige Gene eines Monsties auf ein anders übertragen werden. Die unterschiedliche Kombination von Genen ermöglicht es euch, ein individuelles Set an Monsties zu erstellen. Auf bestimmte Angriffe und Elemente spezialisierte Monsties werden durch die Verbindung gleicher Gene erreicht, während Monsties mit unterschiedlichen Angriffsarten und Elementen aus dem Mix verschiedener Gene entstehen.

Im Rahmen des heutigen digitalen Monster Hunter™-Events konnten Fans von Monster Hunter Risedie neue Variante von Valstrax, dem Flagship-Monster aus Monster Hunter Generations Ultimate, sehen. Dieser mysteriöse Drachenälteste ist als Karmesin-Valstrax bekannt und kann durch die Lüfte gleiten und seine Flügelform ändern, um aus unüblichen Höhen anzugreifen. Mit dem neuen Update Vers. 3.0 wird zusätzlich das Apex-Monster Zinogre zugefügt. Zusätzlich wird eine neue Quest zugefügt, deren epischer Showdown mit dem Thunder Serpent Narwa und Wind Serpent Ibushi der Geschichte ein neues Ende zufügt. Das neue Ende sowie die neuen Monster, neue Quests, neue Waffen und Rüstungen sowie vieles mehr werden dem Spiel kostenfrei mit dem Update zu Version 3.0 heute Nacht zugefügt.

Modebegeisterte Jäger:innen können mit dem separat erhältlichen DLC Pack 3 neue Sprachoptionen, Gesten, Frisuren, Sticker-Sets sowie Hintergrundmusikstücke und vieles mehr zufügen. Das DLC Pack 3 wird ebenfalls heute Nacht separat zum Kauf erhältlich sein.

Jäger:innen können sich auf weitere Eventquests und Kollaborationen im Juni, Juli und August freuen.