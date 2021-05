Graven: Geistiger Nachfolger von Hexen startet im Early Access

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

3D Realms und Slipgate Ironworks sind mit dem Fantasy-Ego-Shooter Graven in den Early Access gestartet, den die Entwickler 2020 als geistigen Nachfolger von Hexen 2 angekündigt haben. In Graven kämpft ihr gegen eine ketzerische Sekte und setzt dabei auf ein breites Arsenal von Waffen wie Schwertern über Armbrüste bis hin zu Zaubern. Neben den Kämpfen stehen auch Rätsel auf der Tagesordnung. Die kantige Grafik von Graven weckt dabei Assoziationen an Spiele der späten 90er.

Die Early-Access-Phase soll bis in die erste Hälfte des Jahres 2022 andauern. Die Vollversion wird auch auf Konsolen erscheinen. Updates im Early Access sollen neue Gebiete, Quests, Feinde und Geheimnisse hinzufügen. Außerdem sind ein Split-Screen-Koop-Modus sowie Multiplayer für bis zu vier Spieler geplant.

Graven ist auf GOG (GG-Partnerlink), Steam und im Epic Games Store verfügbar. Der reguläre Preis sind 20,99 Euro. Noch bis zum 2. Juni ist der Preis um 10 Prozent auf 18,89 Euro reduziert.