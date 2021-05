Gerücht: Ken und Roberta Williams arbeiten an einem neuen Spiel

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der YouTube-Kanal Space Quest Historian hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das nahelegt, dass die beiden Gründer von Sierra On-Line, Ken und Roberta Williams, seit einigen Monaten im stillen Kämmerlein an einem neuen Spiel werkeln. Ein Screenshot in dem Video zeigt vermeintlich eine private Konversation auf Facebook zwischen dem Betreiber des Kanals und Ken:

Hallo, Ken. Es tut mir leid, dass ich dir eine private Nachricht schreibe, aber ich wurde von einem Kerl auf Twitter namens drguillotine (@drguillotinetv) kontaktiert, der sagt, dass er mit dir an einem geheimen Spielprojekt arbeitet, und er bittet mich, die Nachricht darüber zu verbreiten. Kannst du das bestätigen? Guten Morgen - er hat Recht, und es ist wahr!

Besagter drguillotine bestätigte das veröffentlichte Video von Space Quest Historian erneut via Twitter.

Ken und Roberta Williams haben mit ihrer damaligen Firma Sierra-Online Adventure-Geschichte geschrieben. Beispielsweise gehen die ersten Leisure Suit Larry-Teile, Space Quest und Gabriel Knight auf die Kappe des Unternehmens. Vieles davon ist in Kens Buch Not all Fairy Tales have Happy Endings nachzulesen. Ob das Gerücht tatsächlich wahr ist und ob es sich um ein Point-and-Click-Adventure handeln wird, werden wir hoffentlich in naher Zukunft erfahren.