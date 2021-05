God of War - Ragnarok: Hat Sony den Titel aus Versehen bestätigt?

PS5

Bereits seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Sony an einem Nachfolger zum Reboot von God of War (im Test, Note: 9.0) arbeitet. Dieser wurde bisher nur in einem kurzen Teaservideo vorgestellt, der mit den Worten "Ragnarök is coming" endet. Damit war für viele Fans klar, dass das nächste Abenteuer von Kratos God of War - Ragnarok heißen wird. Seitens Sony gibt es allerdings noch keine Aussage dazu.

Nun könnte sich das Unternehmen in einem Investoren-Bericht etwas verplappert haben. In dem Dokument wurden aufkommende Highlights für die PS5 aufgezeigt, darunter Ratchet & Clank - Rift Apart und Horizon - Forbidden West. Aber auch ein vollständiges Logo für God of War - Ragnarok konnte dort gesehen werden. Mittlerweile hat Sony den Bericht in einer neuen Version hochgeladen, dort ist nun nur noch das reguläre God-of-War-Logo zu sehen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Name des Spiels versehentlich gezeigt wurde.