Auch dank eines Grafikupgrades ist Elite - Dangerous immer wieder ein echter Hingucker.

WOW-Momente

In den Hallen gibt es einige Orte, die ihr ansteuern könnt.

Missionen, Kämpfe, UI

Das neue UI erhöht Komfort und Übersicht.

In den Kämpfen geht es, auch gegen die recht clevere KI, heiß her. Schön: Auf Bulletsponge-Gegner und "Andockorgien" wurde verzichtet!

Fazit

Weltraumsimulation

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 34,99 Euro

In einem Satz: Odyssey erweitert die Weltraumsimulation und legt so noch eine Schippe bei Immersion und Spielspaß drauf!

Ende 2014 ist die Weltraumsimulation Elite - Dangerous (im Test, Note: 7.0) vonerschienen. Seitdem erfreut sie sich großer Beliebtheit und wurde stetig erweitert. Mit der Erweiterunggeht die Simulation den nächsten Schritt: Ihr könnt auf Stationen und Planeten herumlaufen, es gibt neue Missionen, eine überarbeitete Grafik und mehr. Nach 50 Stunden auf öffentlichen Servern setzt der Spiele-Check zur Landung an.Der DLC schickt euch zunächst in eine toll inszenierte Tutorial-Mission. Ihr lernt schnell, wie ihr Reaktoren auf Vordermann bringt, Panele aufschneidet und Türen öffnet (beides kostet Anzugenergie), Energie aufladet und kämpft. Meinen ersten WOW-Moment hatte ich, als ich neben meiner Cobra MK III im Hangar stand – die war richtig beeindruckend aus der First Person. Jede Station hat eine Halle mit Taverne, Ausrüstungs- und Schiffshändler, Botanikern und dem neuen Taxiservice Apex Interstellar Transport. Manchmal könnt ihr euch auch als Soldat verdingen. Den nächsten WOW-Moment hatte ich, als ich von einem der ebenfalls in der Halle befindlichen Auftraggebern die Mission annahm, ein Touristenressort von Verbrechern zu säubern. Nach einer kurzen Liftfahrt mit passender Musik stieg ich in meine Cobra, flog los, verließ die Station, steuerte das Ziel an, landete nahtlos auf dem Planeten und stieg aus. WOW! Das Gefühl der kompletten Weltraumsimulation war da. Dann wurden die Gefühle aber ganz schnell ausgeknipst – wie auch mein Leben. Das lag auch daran, dass ich vergessen hatte, mein Schild zu aktivieren. Mein Schiff konnte ich kostenlos behalten.Einen Weiteren WOW-Moment gab es, als ich mich als Soldat mit einem Dropship, ebenfalls nahtlos, in einem Kriegsgebiet absetzen ließ und direkt in den auch finanziell lukrativen Konflikt eingriff. Odyssey sorgt durch die On-Foot-Mechaniken bei mir für eine erheblich gestiegene Immersion und lohnt sich bereits deshalb.Bei den neuen Missionen müsst ihr zum Beispiel in Siedlungen den Strom wieder aktivieren. Einmal bin ich in der Dunkelheit gelandet, wurde von feindlichen Scouts überrascht, meine Anzugenergie und Reserven gingen aus. Ich bin dann ohne Taschenlampe und nahezu blind durch Labors geirrt, konnte keine weiteren Türen öffnen geschweige denn Kämpfen. Das war wie in einem Horror-Spiel. Ich fand dann zum Glück noch Energiezellen, konnte meinen Auftrag ausführen und mich mit einem Taxi-Shuttle absetzen. Das Energie-Management sorgt für Spannung und ist fast schon ein kleines Puzzle-Element. Eingesammelte Items könnt ihr begrenzt in eurem Anzug mitnehmen. Sie landen beim Besteigen eines Raumschiffs automatisch im Itempool (Achtung: auch Missionsitems), aus dem heraus ihr sie auch verkaufen könnt.Um euch als Soldat zu verdingen, muss es in dem System einen Konflikt geben. Dann lasst ihr euch per Dropship im Kampfgebiet absetzen und kämpft um Flaggenpunkte. Auch hier müsst ihr immer mal euren Anzug aufladen. Cool ist auch der Einsatz des Jetpacks. Die Gegner-KI agiert oft sehr clever. Sie geht in Deckung, wenn der Schild fast weggeschossen ist und versucht zu flankieren. Trefft ihr jemanden, der eine Granate schmeißt, kann sie zu Boden fallen. Manche Waffen wirken besser gegen Schilde, andere gegen den ungeschützten Feind. Euer Waffenarsenal und auch euren Anzug müsst ihr für schwerere Missionen zwingend aufleveln. Das erfordert Einarbeitung und Aufwand.Es gibt so viel zu tun, dass ich noch gar nicht alle Missionstypen wie Infiltrationen und Auftragsmorde ausprobieren konnte. Auch den Botaniker habe ich in meinen vielen Stunden mit Odyssey ignoriert. Für ihn scannt ihr Planeten, sucht nach Biosignalen, erntet Pflanzen, entnehmt Proben und verkauft sie. Zudem wurde auch das UI, kurz gesagt, in allen Bereichen verbessert, wobei die Karte auf Maussteuerung ausgelegt scheint.Ich hatte und habe mit Odyssey extrem viel Spaß. Ihr werdet dutzende Stunden investieren können, um alles auszuprobieren, und noch mehr Stunden, um eure Aufrüstung auf Maximallevel zu bringen. Der Einstieg erfordert aber, wie das Hauptspiel, etwas Einarbeitung, auch mit externen Quellen. Seiten wie eddb.io oder inara.cz sollten eure ständigen Begleiter sein. Die Systemanforderungen sind gestiegen. Ich konnte mit meinem betagten System (E3-1231v3, 16 GB, SSD, GTX 1070) weiterhin flüssig mit Ultra-Einstellungen und QHD-Auflösung (borderless window) fliegen. Zu Fuß war das Erlebnis ein bisschen zäher, es wurde mit einem Patch bereits besser. Das Runterfahren der Einstellungen wäre wohl sinnvoll, ist aber nicht zwingend. Lediglich, als ich mit meinem Raumschiff in einen Bodenkampf eingriff, wurde es für meinen Geschmack zu ruckelig.Auch ansonsten blieb ich von Problemen verschont. Ich hatte nur einen Verbindungsabbruch, konnte mich aber direkt wieder verbinden. Einmal holte mich ein Dropship nicht ab; nach dem Neuladen war ich in der nächsten Schlacht. Danach bin ich einfach mit dem Taxi zurück zur Station geflogen. Auch GG-Userberichtete mir, dass er weiterhin flüssig unterwegs ist und keine Abstürze (mehr) hat. Wenn ihr eine komplette Weltraumsimulation mit maximaler Immersion wollt, solltet ihr bei Odyssey zugreifen. Und zwar auch dann, wenn ihr nicht zwingend kämpfen wollt. Denn die Kämpfe sind nur ein, wenn auch wichtiger, Baustein.