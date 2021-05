Far Cry 6: Stream am 28. Mai 2021 zeigt erstmals Gameplay

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Far Cry 6 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 6 ab 55,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 28. Mai 2021 wird Ubisoft via Twitch- und Youtube-Stream Neuigkeiten zu Far Cry 6 präsentieren. Der Stream startet um 18:30 Uhr und wird zum ersten Mal Gameplay-Szenen zeigen. Far Cry 6 wird euch auf den karibischen Inselstaat Yara führen, in dem ihr als Widerständler gegen den Diktator Castillo (gespielt von Giancarlos Esposito) ankämpft. Die Spielwelt bietet mit der Hauptstadt von Yara erstmals in der Serie auch ein großes urbanes Areal.

Far Cry 6 soll noch in der ersten Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres erscheinen, also bis Ende September 2021 und wird für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S verfügbar sein. Die PC-Version erscheint dabei nur im Ubisoft-Store und im Epic Games Store. Darüber hinaus erscheint Far Cry 6 auch bei den Streaming-Plattformen Google Stadia und Amazon Luna.