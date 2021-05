Pokémon Legenden - Arceus erscheint am 28. Januar 2022

Switch

Game Freak gab heute den Release-Termin für Pokémon Legenden - Arceus bekannt. Ab dem 28. Januar 2022 könnt ihr auf Nintendo Switch in dem Spin-off auf Sammelmonster-Jagd gehen. Dabei ist die Jagd direkter als in der Hauptreihe der Pokémon-Rollenspiele. So müsst ihr den Tagesablauf der Kreaturen beobachten und euch anschleichen, um einen erfolgreichen Fang zu machen.

Außerdem ist nun bekannt, wann Pokémon Leuchtender Diamant und Strahlende Perle erscheinen. Die Remakes der Pokémon Diamant- und Perl-Edition, die 2006 für den Nintendo DS erschienen, finden am 19. November 2021 ihren Weg auf Nintendo Switch. Die beiden Versionen werden auch im Doppelpack angeboten und führen Spieler wieder in die Sinoh-Region der Pokémon-Welt, in der auch Arceus spielt, wenn auch letzteres Spiel deutlich früher in der Geschichte der Welt angesiedelt ist.