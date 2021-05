Monster Hunter - Rise: Update 3.0 bringt Valstrax und neues Story-Ende

PC Switch

Wie versprochen hat Capcom heute in einem digitalen Showcase-Event das neue Update für Monster Hunter - Rise (im Test, Note: 8.5) vorgestellt. Der kostenfreie Patch hebt das Spiel auf Version 3.0 und bringt einige Neuerungen mit sich. Am gravierendsten dürfte wohl sein, dass der Hauptstory ein neues Ende spendiert wurde. In diesem tun sich die Donnerschlange Narwa und die Windschlange Ibushi zusammen, um euch vor eine besonders harte Prüfung zu stellen.

Natürlich dürfen bei einem großen Monster-Hunter-Update auch neue Biester, die ihr erjagen könnt, nicht fehlen. So kehrt mit Valstrax ein alter Bekannter zurück. Der Drachenälteste wurde erstmals in Monster Hunter Generations Ultimate eingeführt. In Rise wird er als Karmesit-Valstrax auftreten und hat ein neues Moveset spendiert bekommen. So kann er durch seine veränderbaren Flügel hoch in die Luft fliegen und auf euch niederstürzen. Außerdem könnt ihr nun ein Apex Zinogre bekämpfen, sowohl im Randale-Modus als auch in regulären Quests. Außerdem verspricht Capcom neue Waffen- und Rüstungssets, sowie Dekorüstungen.

An neuen Bezahlinhalten gibt es abermals frische Stimmen für eure Jäger. Außerdem dürft ihr mit neuen Stickern und Gesten eure Gefühle zum Ausdruck bringen, könnt neue Frisuren kaufen und auch frische Hintergrundmusikstücke wird es im Shop geben. Zur Verfügung stehen wird das Title Update 3.0 ab heute Nacht, also früh am 27. Mai 2021.

Auch einen Ausblick in den Juni, Juli und August hat Capcom gewährt. Demnach wird es keine großen Updates geben, sondern kleinere Patches und weitere Bezahlinhalte. Außerdem wird es einige Kollaborations-Events mit anderen Capcom-Marken geben. Worum es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt. Aber einen Einblick hat das japanische Unternehmen schon gewährt, nämlich eine Palico-Rüstung, die an Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin angelehnt ist, dass am 9. Juli 2021 erscheinen wird.