Darauf freut sich die Redaktion im... Juni 2021

Fußball, Messe, Scherbenwelt

Teaser Der Juni stand sonst ganz im Zeichen einer ganz speziellen Spielemesse. Doch im Jahr 2021 freuen sich die GG-Autoren vielmehr auf einen Lombax, Urlaub und neue Marvel-Serien.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Nachdem Hagen im vorletzten WoSchCa so schamlos Werbung für die Anime-Filmtrilogiegemacht hat, will ich mir die mal ansehen oder halt den ersten Teil. Das Manga wird mich aber kaltlassen, ist einfach nicht mein Ding. Der Filminteressiert mich schon länger. Auch beischaue ich vermutlich endlich mal mehr als eine Folge lang rein (japanische Mode-Fotografinnen und junge Darstellerinnen neiden sich den Ruhm oder so).[SPIELE/BRETTSPIELE] Leider muss ich sagen, dass mich im Juni keine der Neuveröffentlichungen so richtig anmacht. Wobei ich bestimmt wieder ein Rundenstrategie-Spiel vergesse, dass mir dann in Kommentaren genannt wird. Also werde ichsowieweiterspielen und mal sehen, was vielleicht sonst noch so dahergelaufen kommt.[SONSTIGES] Dass kein Einziger meiner hochgeschätzten Kollegen dienennt, die vom 12. bis 15. Juni gehen wird, kann zwei Dinge bedeuten: Entweder leben die Herren Mit-Spielejournalisten eher sorglos in den Tag hinein und sind jeden Morgen aufs Neue überrascht, was so passiert in der großen weiten Spielewelt. Oder aber, und das will ich doch einfach mal annehmen, sie freuen sich schlichtweg nicht drauf. Vielleicht ahnen sie allesamt, dass der Event nicht ganz den Faszinationsgrad prä-Corona erreichen wird. Dann freue halt nur ich mich auf die ehemals wichtigste Spielemesse der Welt und hoffe auf die eine oder andere Streaming-Enthüllung. Es gäbe ja etliche große Serien, deren nächster Teil noch nicht angekündigt ist. Nein, ich rede nicht vom nächsten...[FILME/SERIEN] Wie auch immer ich drankommen werde,Staffel 5 ist definitives Pflichtprogramm im kommenden Monat. Aber auch auf den zweiten Teil der Detektiv-Geschichtefreue ich mich. Was aber tatsächlich am weitesten oben auf meiner Liste steht ist der Mortal Kombat-Film. Ja, ich weiß: Der kam bereits im Mai. Aber nachdem Kollege Gehritz und ich noch keinen gemeinsamen Termin finden konnten, habe ich brav gewartet, bis wir kollegial im Filmblut baden können.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch im Spiele-Segment muss ich aufgrund von Terminkonflikten einen Titel aus dem letzten Monat anführen:. Tradition mag nicht jeden Trend schlagen, wenn es aber darum geht, die Horror-Reihe zu spielen, sind ein Kumpel und ich ein eisernes und eingeschworenes Team. Im Juni sollte es doch mal klappen! Abgesehen davon ist das PS5-exklusivefür mich ein sicherer Hit, so viel Spaß wie ich mit dem Vorgänger hatte.[SONSTIGES] Vielleicht kriegen wir ja mal so etwas wie Sommer, das wäre eine Geschichte. Das würde auch gut mit meinem ersten echten Urlaub 2021 zusammenpassen, der aber leider an einen eher traurigen Grund gekoppelt ist. Umso erfreulicher ist aber, dass nach über einem halben Jahr die Tattoowierer in Bayern wieder geöffnet haben und ich lasse mir im Juni gleich eine ganz tolle Stelle verzieren. Hust.

[FILME/SERIEN] Die wichtigste Serienneuheit im Juni ist natürlich die fünfte Staffel von Rick and Morty, die ab dem 21. Juni beim Sky-Sender TNT Comedy beginnt. Mit der vierten Staffel war ich allerdings nicht immer zufrieden. Einen Tag vorher startet beim Prime-Channel Starzplay die Serie It's a Sin über fünf schwule Männer im England der 80er-Jahre. Ansonsten kann ich nach den beiden Auftaktepisoden nur jedem, der Sky hat, zu Mare of Easttown mit Kate Winslet raten! Schaut das an!



[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Juni gibt es für mich endlich wieder einen Gerald Köhler-Fußballmanager. We Are Football verspricht das Gegenteil von dem, was den Football Manager von Sega ausmacht: Schnelle und unkomplizierte Saisonen! Ich hoffe, dass ich genauso angefixt werde wie von den ersten drei Anstoss-Teilen und von den ersten Köhler-EA-Spielen. Interessanterweise hat man von Anstoss 2022 seit der Ankündigung von We Are Football nichts mehr gehört...



[SONSTIGES] Alles neu wird im Juni - zumindest jobmäßig. Ich kehre zurück zu meinem alten Arbeitgeber und werde dort zur Hälfte eine Aufgabe in einem Bereich übernehmen, den ich bisher kaum kannte: Ich koordiniere und leite den Lokalsport in meinem örtlichen Lokalteil. Die andere Hälfte ist die Berichterstattung über die Kommune, in der Heino lebt. Und den Blaulichtbereich werde ich auch wieder mit abdecken. Das wird spannend. Aber ich freue mich sehr auf das neue Abenteuer. Ansonsten hoffe ich auf weiterhin sinkende Corona-Zahlen und damit einhergehende Lockerungen. Vielleicht kann ich ja endlich mal mit meiner Freundin, mit der ich im Juni ein Jahr zusammen bin, ein echtes Date haben - so richtig mit Essen gehen!

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Tatsächlich steht die fünfte Staffel vonbereits seit Ende Mai auf Prime Video zur Verfügung, aber ich werde sie mir erst irgendwann im Juni geben, wenn ich die Zeit habe, sie an einem Stück zu schauen. Absolut glücklich war ich zwar nicht damit, was Netflix (ja, in Deutschland läuft es trotzdem exklusiv auf Prime) bislang daraus gemacht hat, aber das Positive überwiegt, und Mut zu Neuem haben die Macher durchaus bewiesen. Daneben werde ich wohl in erster Linieweiterschauen. Erzählerisch finde ich zwar weder die einzelnen Episoden noch die übergeordnete Handlung mega, auch wenn es zwischenzeitlich durchaus mal wirklich spannend wurde. Aber ich mag die Charaktere und die deutsche Synchro ist in den Hauptrollen fast ausnahmslos mit Schauspielern besetzt, denen ich immer weiter zuhören könnte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Gespannt bin ich im Juni tatsächlich auf einige Titel und freue mich besonders auf so manchen Switch-Titel, den man wohl auch gut mal zwischendrin anwerfen können wird wie etwa das neue. Aber das wichtigste Spiel des Monats ist für mich eindeutig. Ganz grundlegend, da ich bislang mit (fast) allen Spielen von Insomniac Games viel Spaß hatte. Ich hoffe aber nicht zuletzt auch darauf, dass das neue Abenteuer des Lombax und seines Roboterbegleiters technisch einiges aus der PS5 rausholt – bislang gab es ja nur wenige Produktionen, auch von Sony selbst, die exklusiv für die neue Konsole veröffentlicht wurden. Ob es ein absoluter Knaller wird, mal schauen. Aber wenn das Spiel ein Reinfall wird, dann fresse ich den sprichwörtlichen Besen. Wenn die Zeit bleibt, werde ich mich zudem noch einmal dem New-Game-Plus vonwidmen. Mir gefällt das Spiel trotz seiner zahlreichen Schwächen als Gesamtpaket ziemlich gut.[SONSTIGES] Nachdem das Turnier letztes Jahr verschoben werden musste, freue ich mich selbstverständlich auf die im Juni beginnende EM. Aber letztlich doch nur halbherzig, da ich der Mannschaft unter Löw schon lange nichts mehr zutraue. Nach dem desaströsen Vorrunden-Aus bei der letzten WM wäre ich an Jogis Stelle wohl auch nur ungern zurückgetreten. Aber er hätte es wie Beckenbauer 1990 nach dem WM-Titel in Italien oder wie Rosberg, dem klar war, dass er den F1-Triumph gegen Hamilton nur mit viel Glück errang und nur schwer wiederholen könnte, machen sollen und auf dem Zenit zurücktreten. Nichtsdestotrotz drücke ich den Jungs natürlich die Daumen und hoffe, dass sie eine gute Euromeisterschaft spielen, wenn die Leistung stimmt auch gerne mit dem Titel.[FILME/SERIEN] Auf Netflix lockt der zweite Teil von. Ich schaueimmer gerne zu. Als ich mir jedoch am Strand meiner Social-Media-Blase das Flaschenposting angespült wurde, dass der erste Teil der Heist-Story mit einem fiesen Cliffhanger enden soll, ist der Titel erstmal auf meiner Watchlist untergetaucht, um sich nun wieder ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit zu stehlen. Außerdem hat mir mein filmbewanderter Nachbar neulich verraten, dass es ein Remake vongibt und da bin ich nun gespannt, ob der Giallo-Spirit vonin einer modernen Neuauflage noch zünden kann.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe keinerlei Bezug zu, aber ich habe ein Herz für Hack-and-Slash-Action in der Third-Person im Fantasy-Gewand. Außerdem gefällt mir der düstere aber zugleich selbstironische Stil vom im Juni erscheinenden geistigen Nachfolger– jetzt muss nur noch das kooplastige Prügel-Gameplay taugen. Daneben habe ich Lust, inweiter deformierte Bestien mit Getränke-Automaten, Autos und sonstigem Level-Mobiliar niederzuknüppeln. Das lineare Action-RPG erschien mir zuletzt nicht wie ein Hit-Kandidat, aber es spricht schließlich nichts gegen einen "nur" soliden Titel, wenn er mir die richtigen Reize bietet.[SONSTIGES] Die Leselust regt sich wieder stärker bei mir und in letzter Zeit fällt mein Blick oft aufvon, das schon ewig in meinem Regal steht und dessen Zeit nun langsam gekommen scheint. In dem humorvollen Roman geht es um zwei Agenten in einer okkulten Behörde, die einem magischen Serienkiller auf der Spur sind. Für mich sind Crosahw nach seinem fantastischen Debütnie wieder die Charaktere dermaßen sympathisch und die Story so spannend gelungen – aber ich kann bei jedem seiner Bücher gewiss sein, dass ich von schrägen Szenen überrascht werde und der beißenden Witz mich zum Lachen bringen wird.[FILME/SERIEN] Bei uns steht im Juni nur eine Serie auf dem Pflichtprogramm: Miterscheint am 9. Juni das nächste Marvel-Projekt auf Disney+. Ansonsten werde ich vor allem am PC sitzen (und vielleicht den einen oder anderen Klassiker nebenherlaufen lassen), womit wir schon beim nächsten Punkt wären:[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich weiß es, ihr wisst es: Der Juni steht bei mir ganz im Zeichen von. Möglich ist das, weil ichbereits auf dem Testserver durchspielen konnte. Als alter-Fan hatte ich jede Menge Spaß im Dunkelforst und mit neuen Features wie den Gefährten. Derweil hoffe ich, dass ich neben TBC Classic Zeit fürfreischaufeln kann. Das JRPG verlässt am 8. Juni auf Steam die Early-Access-Phase und könnte mit der schicken Grafik, den rundenbasierten Taktikkämpfen und dem Soundtrack von) wie für mich gemacht sein.[Sonstiges] Sobald die erste Juni-Woche rum ist, verkrümel ich mich in den Sommerurlaub, den ich in weiten Teilen in der Scherbenwelt, ab und an aber auch auf dem Balkon oder im Garten (Vitamin D und so) verbringen werde.[FILME/SERIEN] Auch wenn ich im Juni (hoffentlich) abseits vom Fernseher verbringen werde, freue ich mich schon sehr auf die neue Marvel-Serieund auf weiter Folgen der grandiosen Showundhaben in den vergangenen Jahren alle Hände voll zu tun, um den Schaden, denangerichtet hat, wieder zu kitten – und sie machen einen verdammt guten Job. In Sachen Filme warte ich im Juni ehrlich gesagt auf nix.[SPIELE/BRETTSPIELE] Momentan ist Spielen eher Beruf als Hobby. So stehen bei mirund das PvE-Roboterspektakelauf dem Zettel – was bei mir aber als beruflich bedingte Recherche betrachtet wird. Privat habe ich ein Auge auf das neuegeworfen. Da kommen schon beim Anschauen der ersten Bilder und Videos nostalgische Gefühle hoch. Ich habe den Oldie auf dem Master System unglaublich gerne gespielt und freue mich auf das Remake.steht auf dem Zettel, weil mich das ungewöhnliche Szenario und das Kampfsystem reizen.[SONSTIGES] Meine Literaturliste für diesen Monat ist nicht sonderlich lang. Da ich gerade beiauf den letzten Seiten bin, freue ich mich auf einen neuen. Der vongezeichnete erste Band vonerscheint im Juni. Und bei Ennis kann man wohl kaum etwas Falsch machen. Der Mann erzählt einfach grandiose Geschichten. Dann liegt bei mir auf dem Nachttisch ein Fachbuch von einem alten Bekannten,vonundvon. Schmutzige Polit-Wäsche. Klasse.