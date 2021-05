PM: Labyrinth City: Pierre the Maze Detective bringt seine charmanten Rätsel diesen Sommer auf den PC (22. Juni), Nintendo Switch und auf Mobilgeräte (Cosmocover)

PC Switch iOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective bringt seine charmanten Rätsel diesen Sommer auf den PC (22. Juni), Nintendo Switch und auf Mobilgeräte

China und Frankreich – 26. Mai 2021 – Publisher Pixmain und das unabhängige Animations- und Entwicklungsstudio Darjeeling gaben heute bekannt, dass das fesselnde Rätselspiel Labyrinth City: Pierre the Maze Detective am 22. Juni für PC erscheint, gefolgt von Nintendo Switch, Android und iOS-Geräten im Sommer 2021. Das Spiel basiert auf der weltweit erfolgreichen Comic-Serie „Pierre the Maze Detective“ des japanischen Künstlers Hirofumi Kamigaki und des Illustrationsstudios IC4DESIGN. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle des verwegenen jungen Detektivs Pierre, erkunden die verschlungenen handgezeichneten Welten und spüren den schwer fassbaren Bösewicht Mr. X auf, um den Tag zu retten.

Haltet den Dieb! Mr. X hat den magischen Labyrinth-Stein aus dem Museum von Opera City gestohlen. Aber keine Angst – Pierre ist ihm bereits dicht auf den Fersen. Die Verfolgungsjagd führt Spielerinnen und Spieler durch eine Reihe von unglaublich detaillierten Kulissen, die jeweils mit exzentrischen Charakteren, Animationen und faszinierenden Interaktionen gespickt sind. Das unterhaltsame und charmante Spielerlebnis bietet eine Vielzahl von liebevoll handgefertigten Schauplätzen, an denen wir den Weg aus einem Labyrinth finden, Minispiele absolvieren und versteckte Objekte und Hinweise suchen müssen, um weiter voranzukommen.