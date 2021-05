PM: Die DreamsCom findet auch 2021 wieder statt – und ihr könnt ein Teil davon sein (Sony Playstation Blog)

PS4

ein Zusammentreffen der Community, bei dem sich unzählige brillante Schöpfer samt Kreationen aus dem Traumiversum perfekt in Szene setzen konnten. Wir waren begeistert von dieser richtig tollen Erfahrung – und damit sind wir wohl nicht allein! Natürlich waren wir mal wieder einer Meinung mit der Community.

Da kann es nur heißen: Ja, die DreamsCom kehrt auch dieses Jahr zurück! Wir freuen uns riesig darauf, diese Veranstaltung wieder durchzuführen, und sind fest entschlossen, sie noch besser werden zu lassen als letztes Jahr. Macht euch auf mehr gefasst: Mehr spielen, mehr sehen, mehr lesen, mehr kreieren und mehr mitmachen.

„Aber, ihr klugen Köpfe von Media Molecule!“, hören wir euch rufen. „Woher wissen wir denn, ab wann wir die Ausstellungsfläche und die Wiedergabelisten im Spiel durchstöbern können?“ Eine ganz ausgezeichnete (und schmeichelhafte) Frage, mit der wir natürlich gerechnet haben. Dieses Jahr liefern wir euch gleich an mehreren Tagen offizielle DreamsCom-Liveübertragungen per Stream, mit freundlicher Unterstützung unserer neuen redaktionellen Marke dem Wichtelkurier. Wir legen mit einem Livestream los, in dem wir auch eine Vorschau auf die folgenden Übertragungen der DreamsCom-Woche geben werden, und zwar am Dienstag, den 27. Juli um 18:00 Uhr (MESZ) auf unserem Twitch-Kanal.

Gleich am nächsten Tag, am Mittwoch, den 28. Juli, eröffnen wir die Ausstellungsfläche der DreamsCom ‘21, und zwar – ihr ahnt es – voll im Stil von #MadeInDreams! Wie im letzten Jahr könnt ihr durch die Hallen streifen und euch die Messestände von Schöpfern ansehen, um euch selbst von all den fantastischen Sachen zu überzeugen, die ihr vorab schon im Stream bewundern konntet. Die Messe läuft bis Montag, den 2. August, ihr habt also ausreichend Zeit, euch umzusehen, die harte Arbeit der Leute zu bewundern und jede Menge Fotos zu machen.

Von Mittwoch bis Freitag, also vom 28. bis 30. Juli, könnt ihr auf unserem Twitch-Kanal miterleben, wie wir einige der Kreationen der DreamsCom, die uns am meisten begeistern, spielen und uns darüber unterhalten. Das wird Teil unserer ausgedehnten Wichtelkurier-Berichterstattung über die DreamsCom sein. Daneben stehen auch Interviews mit Entwicklern auf dem Programm, in denen sie uns Einblicke in ihre Arbeiten und ihre kreativen Visionen als Träumer geben und uns eventuell sogar erzählen, was sie am liebsten naschen (falls uns mal diese ganzen Erwachsenenfragen ausgehen). Wir hoffen, dass Besucher der DreamsCom dadurch ein paar Anregungen erhalten, welche Sachen sie auf der Messe nicht verpassen sollten!

Am Ende hoffen wir aber einfach, dass die Messe – so wie im letzten Jahr – wieder vollgepackt sein wird mit vielversprechenden, brillanten Messeständen … von EUCH gemacht! Das hier ist eine offene Einladung, selbst auf der DreamsCom 2021 auszustellen. Personalisiert euren eigenen Messestand und stellt die Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, oder eure in-Dreams-Studios auf der Ausstellungsfläche aus.

Na, Lust bekommen, selbst auszustellen? Das geht richtig einfach: Im Traumiversum haben wir für euch eine Messestand-Vorlage veröffentlicht, der für Remixe jetzt verfügbar ist. Die Vorlage findet ihr auch, wenn ihr Dreams nach „DreamsCom 2021“-Messestand-Vorlage durchsucht. Ihr könnt die Vorlage nach Belieben anpassen, damit sie auch wirklich euch als Schöpfer repräsentiert. Daneben haben wir von Mm noch eine Sammlung an lustigen Requisiten erstellt, damit ihr eure kreative Ader so richtig ausleben könnt.

Es gibt auch eine nützliche Anleitung dazu, die uns allen hilft, die DreamsCom zum bestmöglichen Erlebnis für alle Besucher zu machen. Hier findet ihr weitere Infos, wenn ihr vorhabt, einen Messestand einzureichen!

Ihr könnt euren fertigen Stand noch bis Freitag, den 18. Juni, über unser spezielles Einsendewerkzeug einreichen: indreams.me/challenges Wer freut sich noch auf die DreamsCom ‘21? Wir freuen uns auf die DreamsCom ‘21 und hoffen, dass es euch auch so geht. Wir können es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen!