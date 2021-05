Cloudpunk: Sequel-DLC City of Ghosts für PC erschienen

PC Switch XOne PS4

Entwickler Ion Lands hat den DLC City of Ghosts für das narrative Cyberpunk-Adventure Cloudpunk (im Check) veröffentlicht, das 2021 beim Deutschen Computerspielpreis den Preis in der Kategorie "Beste Spielwelt und Ästhetik" gewann.

City of Ghosts bietet eine neue Handlung, die nahtlos an das Ende der Kampagne des Hauptspiels anknüpft. Ihr erlebt, wie die Geschichte von Protagonistin Raina weitergeht, die sich in der Riesenmetropole Nivalis als Lieferantin über Wasser hält. Daneben wird mit dem Glücksspieler Hayse ein weiterer Protagonist eingeführt.

City of Ghosts bietet als neue Features unter anderem Anpassungen für euer fliegendes Auto, Streetfood-Verkäufer und neue Musikstücke. Ion Lands bezeichnet City of Ghosts als "Sequel-sized DLC", da die Laufzeit der Erweiterungs-Kampagne sogar länger ausfallen soll, als das rund 10 Stunden lange Hauptspiel.

Cloudpunk: A City of Ghosts kostet regulär 14,99 Euro auf Steam und wird bis zum 1. Juni 2021 mit einem Launch-Rabatt von 10 Prozent für 13,49 Euro verkauft. Dazu ist das Hauptspiel im selben Zeitraum um 50 Prozent auf rund 10 Euro reduziert.

Zusätzlich schaltete Ion Lands eine Steam-Seite für ihr nächstes Spiel Nivalis live. Dabei handelt es sich um eine Lebens-Simulation, die ebenfalls in der aus Cloudpunk bekannten Stadt angesiedelt ist.