Valve arbeitet angeblich an Switch-ähnlichem Handheld-PC

Laut einem Bericht der Website ArsTechnica arbeitet Valve an einem Handheld-PC. Der SteamDB-Betreiber Pavel Djundik entdeckte eine Änderung im Steam-Code, die auf ein neues Gerät namens "SteamPal" hinweist – SteamDB verfolgt Änderungen von Anwendungen und Packages auf Steam und bietet verschiedene darauf basierende Tools wie Preis-Tracking an. Bereits im September 2020 hatten Dataminer im Steamcode Hinweise auf ein Projekt Neptune und für Neptune optimierte Spiele gefunden, die im Zusammenhang mit Djundiks Entdeckung stehen sollen.

Bei der Hardware mit dem vorläufigen Namen SteamPal soll es sich um einen All-in-One-PC mit Gamepad-Steuerelementen und einem Touchscreen handeln, daher vergleicht Ars Technica den SteamPal mit der Hybrid-Konsole Nintendo Switch. Allerdings biete Steam Pal nicht die Möglichkeit, die Gamepad-Einheiten abzunehmen, wie es mit den Joy-Cons der Switch möglich ist. Ein Prototyp des SteamPal soll einen "recht großen" Bildschirm im Vergleich zur Nintendo Switch haben. Die Steuerelemente existierender Prototypen sollen neben den üblichen Gamepad-Tasten und Joy-Sticks zusätzlich ein Touchpad umfassen, das allerdings kleiner ausfalle als beim Steam-Controller. Ebenso wie bei der Switch soll sich der Steam-Handheld an größere Monitore anschließen lassen.

Vor kurzem wurde Gabe Newell, Mitgründer und Gesicht von Valve, bei einer Podiums-Diskussion in einer Schule in Neuseeland zu den Steam-Plänen im Bezug auf Konsolen gefragt. Newells kryptische Antwort war, dass man darüber am Ende des Jahres mehr wissen werde. Daher ist es gut möglich, dass Valve noch dieses Jahr eine offizielle Ankündigung zum Projekt Neptune/SteamPal plant.

Valve wäre nicht das erste Unternehmen mit der Idee eines Switch-Handhelds. So hat Alienware ein vergleichbares Konzept Anfang 2020 vorgestellt, doch ist bisher kein fertiges Produkt daraus hervorgegangen.